- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
275
利益トレード:
261 (94.90%)
損失トレード:
14 (5.09%)
ベストトレード:
17.87 USD
最悪のトレード:
-11.11 USD
総利益:
855.86 USD (21 733 pips)
総損失:
-91.81 USD (1 788 pips)
最大連続の勝ち:
46 (153.29 USD)
最大連続利益:
153.29 USD (46)
シャープレシオ:
0.69
取引アクティビティ:
73.48%
最大入金額:
14.22%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
68.77
長いトレード:
60 (21.82%)
短いトレード:
215 (78.18%)
プロフィットファクター:
9.32
期待されたペイオフ:
2.78 USD
平均利益:
3.28 USD
平均損失:
-6.56 USD
最大連続の負け:
2 (-9.19 USD)
最大連続損失:
-11.11 USD (1)
月間成長:
6.92%
年間予想:
83.91%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11.11 USD (1.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.82% (8.37 USD)
エクイティによる:
57.57% (941.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|134
|GBPUSD
|119
|AUDUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|382
|GBPUSD
|331
|AUDUSD
|51
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|8K
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.87 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 46
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +153.29 USD
最大連続損失: -9.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.17 × 53
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.22 × 51
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.35 × 69
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
