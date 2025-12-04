シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Robotorgovec
Sergey Kutsko

Robotorgovec

Sergey Kutsko
レビュー1件
信頼性
20週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 122%
RoboForex-ECN-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
275
利益トレード:
261 (94.90%)
損失トレード:
14 (5.09%)
ベストトレード:
17.87 USD
最悪のトレード:
-11.11 USD
総利益:
855.86 USD (21 733 pips)
総損失:
-91.81 USD (1 788 pips)
最大連続の勝ち:
46 (153.29 USD)
最大連続利益:
153.29 USD (46)
シャープレシオ:
0.69
取引アクティビティ:
73.48%
最大入金額:
14.22%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
68.77
長いトレード:
60 (21.82%)
短いトレード:
215 (78.18%)
プロフィットファクター:
9.32
期待されたペイオフ:
2.78 USD
平均利益:
3.28 USD
平均損失:
-6.56 USD
最大連続の負け:
2 (-9.19 USD)
最大連続損失:
-11.11 USD (1)
月間成長:
6.92%
年間予想:
83.91%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11.11 USD (1.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.82% (8.37 USD)
エクイティによる:
57.57% (941.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 134
GBPUSD 119
AUDUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 382
GBPUSD 331
AUDUSD 51
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 11K
GBPUSD 8K
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.87 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 46
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +153.29 USD
最大連続損失: -9.19 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
TTCM-Live3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live15
0.17 × 53
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 51
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 7
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
TradersGlobalGroup-Live 2
0.35 × 69
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
TitanFX-01
0.44 × 16
122 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
https://t.me/KGroup_fx
平均の評価:
Khader Munir Farah Michail
201
Khader Munir Farah Michail 2025.12.04 15:46 
 

Trading against the trend 📈 high risk strategy

2025.12.23 07:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 00:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 18:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 11:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 10:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 12:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 06:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録