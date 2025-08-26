- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
70 (94.59%)
Loss Trade:
4 (5.41%)
Best Trade:
14.25 USD
Worst Trade:
-8.37 USD
Profitto lordo:
214.48 USD (7 798 pips)
Perdita lorda:
-19.42 USD (464 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (75.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.75 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
83.47%
Massimo carico di deposito:
3.29%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
21.23
Long Trade:
2 (2.70%)
Short Trade:
72 (97.30%)
Fattore di profitto:
11.04
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-4.86 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.19 USD (2)
Crescita mensile:
10.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.19 USD (2.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.82% (8.37 USD)
Per equità:
11.64% (125.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|20
|AUDUSD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|135
|GBPUSD
|58
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.2K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDUSD
|180
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.25 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +75.28 USD
Massima perdita consecutiva: -9.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.17 × 53
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.22 × 51
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.35 × 69
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
Non ci sono recensioni
