Sergey Kutsko

Robotorgovec

Sergey Kutsko
1 comentario
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 122%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
275
Transacciones Rentables:
261 (94.90%)
Transacciones Irrentables:
14 (5.09%)
Mejor transacción:
17.87 USD
Peor transacción:
-11.11 USD
Beneficio Bruto:
855.86 USD (21 733 pips)
Pérdidas Brutas:
-91.81 USD (1 788 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (153.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
153.29 USD (46)
Ratio de Sharpe:
0.69
Actividad comercial:
73.48%
Carga máxima del depósito:
14.22%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
68.77
Transacciones Largas:
60 (21.82%)
Transacciones Cortas:
215 (78.18%)
Factor de Beneficio:
9.32
Beneficio Esperado:
2.78 USD
Beneficio medio:
3.28 USD
Pérdidas medias:
-6.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-9.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.11 USD (1)
Crecimiento al mes:
6.92%
Pronóstico anual:
83.91%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
11.11 USD (1.30%)
Reducción relativa:
De balance:
0.82% (8.37 USD)
De fondos:
57.57% (941.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 134
GBPUSD 119
AUDUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 382
GBPUSD 331
AUDUSD 51
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 11K
GBPUSD 8K
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.87 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 46
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +153.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
TTCM-Live3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live15
0.17 × 53
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 51
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 7
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
TradersGlobalGroup-Live 2
0.35 × 69
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
TitanFX-01
0.44 × 16
otros 122...
https://t.me/KGroup_fx
Evaluación media:
Khader Munir Farah Michail
201
Khader Munir Farah Michail 2025.12.04 15:46 
 

Trading against the trend 📈 high risk strategy

