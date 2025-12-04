- Cuenta
- Historia de transacciones
- Estadística
- Riesgos
- Deslizamiento
- Descripción
- Comentarios 1
- Noticias
- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
275
Transacciones Rentables:
261 (94.90%)
Transacciones Irrentables:
14 (5.09%)
Mejor transacción:
17.87 USD
Peor transacción:
-11.11 USD
Beneficio Bruto:
855.86 USD (21 733 pips)
Pérdidas Brutas:
-91.81 USD (1 788 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (153.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
153.29 USD (46)
Ratio de Sharpe:
0.69
Actividad comercial:
73.48%
Carga máxima del depósito:
14.22%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
68.77
Transacciones Largas:
60 (21.82%)
Transacciones Cortas:
215 (78.18%)
Factor de Beneficio:
9.32
Beneficio Esperado:
2.78 USD
Beneficio medio:
3.28 USD
Pérdidas medias:
-6.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-9.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.11 USD (1)
Crecimiento al mes:
6.92%
Pronóstico anual:
83.91%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
11.11 USD (1.30%)
Reducción relativa:
De balance:
0.82% (8.37 USD)
De fondos:
57.57% (941.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|134
|GBPUSD
|119
|AUDUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|382
|GBPUSD
|331
|AUDUSD
|51
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|8K
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +17.87 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 46
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +153.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.19 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.17 × 53
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.22 × 51
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.35 × 69
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
otros 122...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Trading against the trend 📈 high risk strategy