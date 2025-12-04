El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live20 0.00 × 7 TTCM-Live3 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 2 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 Just2Trade-Real 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 2 Pepperstone-Edge12 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 2 0.07 × 54 ICMarketsSC-Live32 0.09 × 22 ICMarketsSC-Live15 0.17 × 53 VTMarkets-Live 3 0.21 × 187 ICMarketsSC-Live16 0.22 × 51 TMGM.TradeMax-Live8 0.28 × 18 XMTrading-Real 34 0.28 × 18 ICMarketsSC-Live27 0.29 × 7 ForexTimeFXTM-ECN2 0.29 × 66 Tickmill-Live10 0.33 × 95 ThreeTrader-Live 0.33 × 36 TradersGlobalGroup-Live 2 0.35 × 69 WorldForex-Live 0.36 × 11 ICMarketsSC-Live07 0.37 × 51 ICMarketsSC-Live08 0.40 × 10 TMGM.TradeMax-Demo 0.40 × 15 TitanFX-01 0.44 × 16 otros 122...