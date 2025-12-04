SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Robotorgovec
Sergey Kutsko

Robotorgovec

Sergey Kutsko
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 122%
RoboForex-ECN-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
276
Gewinntrades:
262 (94.92%)
Verlusttrades:
14 (5.07%)
Bester Trade:
17.87 USD
Schlechtester Trade:
-11.11 USD
Bruttoprofit:
860.02 USD (21 820 pips)
Bruttoverlust:
-91.81 USD (1 788 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (153.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
153.29 USD (46)
Sharpe Ratio:
0.69
Trading-Aktivität:
73.48%
Max deposit load:
14.22%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
69.15
Long-Positionen:
60 (21.74%)
Short-Positionen:
216 (78.26%)
Profit-Faktor:
9.37
Mathematische Gewinnerwartung:
2.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-9.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11.11 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.51%
Jahresprognose:
66.85%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
11.11 USD (1.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.82% (8.37 USD)
Kapital:
57.57% (941.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 135
GBPUSD 119
AUDUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 386
GBPUSD 331
AUDUSD 51
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 11K
GBPUSD 8K
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.87 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 46
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
TTCM-Live3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live15
0.17 × 53
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 51
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 7
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
TradersGlobalGroup-Live 2
0.35 × 69
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
TitanFX-01
0.44 × 16
noch 122 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
https://t.me/KGroup_fx
Durchschnittliche Bewertung:
Khader Munir Farah Michail
201
Khader Munir Farah Michail 2025.12.04 15:46 
 

Trading against the trend 📈 high risk strategy

2025.12.23 07:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 00:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 18:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 11:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 10:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 12:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 06:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen