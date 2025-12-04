- 자본
- 축소
트레이드:
281
이익 거래:
267 (95.01%)
손실 거래:
14 (4.98%)
최고의 거래:
17.87 USD
최악의 거래:
-11.11 USD
총 수익:
880.56 USD (22 193 pips)
총 손실:
-91.81 USD (1 788 pips)
연속 최대 이익:
48 (147.42 USD)
연속 최대 이익:
153.29 USD (46)
샤프 비율:
0.70
거래 활동:
75.49%
최대 입금량:
14.23%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
70.99
롱(주식매수):
60 (21.35%)
숏(주식차입매도):
221 (78.65%)
수익 요인:
9.59
기대수익:
2.81 USD
평균 이익:
3.30 USD
평균 손실:
-6.56 USD
연속 최대 손실:
2 (-9.19 USD)
연속 최대 손실:
-11.11 USD (1)
월별 성장률:
5.09%
연간 예측:
61.70%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
11.11 USD (1.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.82% (8.37 USD)
자본금별:
59.98% (997.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|137
|GBPUSD
|122
|AUDUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|396
|GBPUSD
|342
|AUDUSD
|51
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|8.3K
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.87 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 46
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +147.42 USD
연속 최대 손실: -9.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.17 × 53
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.22 × 51
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.35 × 69
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
Trading against the trend 📈 high risk strategy