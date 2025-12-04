시그널섹션
Sergey Kutsko

Robotorgovec

Sergey Kutsko
1 리뷰
안정성
21
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 125%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
281
이익 거래:
267 (95.01%)
손실 거래:
14 (4.98%)
최고의 거래:
17.87 USD
최악의 거래:
-11.11 USD
총 수익:
880.56 USD (22 193 pips)
총 손실:
-91.81 USD (1 788 pips)
연속 최대 이익:
48 (147.42 USD)
연속 최대 이익:
153.29 USD (46)
샤프 비율:
0.70
거래 활동:
75.49%
최대 입금량:
14.23%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
70.99
롱(주식매수):
60 (21.35%)
숏(주식차입매도):
221 (78.65%)
수익 요인:
9.59
기대수익:
2.81 USD
평균 이익:
3.30 USD
평균 손실:
-6.56 USD
연속 최대 손실:
2 (-9.19 USD)
연속 최대 손실:
-11.11 USD (1)
월별 성장률:
5.09%
연간 예측:
61.70%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
11.11 USD (1.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.82% (8.37 USD)
자본금별:
59.98% (997.01 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 137
GBPUSD 122
AUDUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 396
GBPUSD 342
AUDUSD 51
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 11K
GBPUSD 8.3K
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +17.87 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 46
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +147.42 USD
연속 최대 손실: -9.19 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
TTCM-Live3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live15
0.17 × 53
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 51
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 7
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
TradersGlobalGroup-Live 2
0.35 × 69
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
TitanFX-01
0.44 × 16
122 더...
평균 평점:
Khader Munir Farah Michail
201
Khader Munir Farah Michail 2025.12.04 15:46 
 

Trading against the trend 📈 high risk strategy

