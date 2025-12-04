- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
275
Negociações com lucro:
261 (94.90%)
Negociações com perda:
14 (5.09%)
Melhor negociação:
17.87 USD
Pior negociação:
-11.11 USD
Lucro bruto:
855.86 USD (21 733 pips)
Perda bruta:
-91.81 USD (1 788 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (153.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.29 USD (46)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
73.48%
Depósito máximo carregado:
14.22%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
68.77
Negociações longas:
60 (21.82%)
Negociações curtas:
215 (78.18%)
Fator de lucro:
9.32
Valor esperado:
2.78 USD
Lucro médio:
3.28 USD
Perda média:
-6.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.11 USD (1)
Crescimento mensal:
6.92%
Previsão anual:
83.91%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11.11 USD (1.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.82% (8.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.57% (941.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|134
|GBPUSD
|119
|AUDUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|382
|GBPUSD
|331
|AUDUSD
|51
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|8K
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.87 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +153.29 USD
Máxima perda consecutiva: -9.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.17 × 53
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.22 × 51
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.35 × 69
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
