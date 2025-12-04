SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Robotorgovec
Sergey Kutsko

Robotorgovec

Sergey Kutsko
1 comentário
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 122%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
275
Negociações com lucro:
261 (94.90%)
Negociações com perda:
14 (5.09%)
Melhor negociação:
17.87 USD
Pior negociação:
-11.11 USD
Lucro bruto:
855.86 USD (21 733 pips)
Perda bruta:
-91.81 USD (1 788 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (153.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.29 USD (46)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
73.48%
Depósito máximo carregado:
14.22%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
68.77
Negociações longas:
60 (21.82%)
Negociações curtas:
215 (78.18%)
Fator de lucro:
9.32
Valor esperado:
2.78 USD
Lucro médio:
3.28 USD
Perda média:
-6.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.11 USD (1)
Crescimento mensal:
6.92%
Previsão anual:
83.91%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11.11 USD (1.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.82% (8.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.57% (941.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 134
GBPUSD 119
AUDUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 382
GBPUSD 331
AUDUSD 51
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 11K
GBPUSD 8K
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.87 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +153.29 USD
Máxima perda consecutiva: -9.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
TTCM-Live3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live15
0.17 × 53
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 51
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 7
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
TradersGlobalGroup-Live 2
0.35 × 69
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
TitanFX-01
0.44 × 16
122 mais ...
https://t.me/KGroup_fx
Classificação Média:
Khader Munir Farah Michail
201
Khader Munir Farah Michail 2025.12.04 15:46 
 

Trading against the trend 📈 high risk strategy

2025.12.23 07:56
A large drawdown may occur on the account again
