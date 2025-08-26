- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
70 (94.59%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (5.41%)
En iyi işlem:
14.25 USD
En kötü işlem:
-8.37 USD
Brüt kâr:
214.48 USD (7 798 pips)
Brüt zarar:
-19.42 USD (464 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (75.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.75 USD (23)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
83.47%
Maks. mevduat yükü:
3.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
21.23
Alış işlemleri:
2 (2.70%)
Satış işlemleri:
72 (97.30%)
Kâr faktörü:
11.04
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
3.06 USD
Ortalama zarar:
-4.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.19 USD (2)
Aylık büyüme:
9.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.19 USD (2.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.82% (8.37 USD)
Varlığa göre:
11.64% (125.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|20
|AUDUSD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|135
|GBPUSD
|58
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.2K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDUSD
|180
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.25 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +75.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.17 × 53
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.22 × 51
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.35 × 69
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
7
0%
74
94%
83%
11.04
2.64
USD
USD
12%
1:500