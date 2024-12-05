- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
142
Прибыльных трейдов:
96 (67.60%)
Убыточных трейдов:
46 (32.39%)
Лучший трейд:
33.86 USD
Худший трейд:
-80.67 USD
Общая прибыль:
714.20 USD (69 895 pips)
Общий убыток:
-494.55 USD (50 457 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (76.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
76.13 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
34.26%
Макс. загрузка депозита:
2.64%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
72 (50.70%)
Коротких трейдов:
70 (49.30%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
1.55 USD
Средняя прибыль:
7.44 USD
Средний убыток:
-10.75 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-29.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-97.92 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
-1.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.47 USD
Максимальная:
101.78 USD (8.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.43% (97.92 USD)
По эквити:
15.34% (182.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|37
|USDJPY#
|28
|NZDCAD#
|16
|EURUSD#
|14
|GBPUSD#
|10
|AUDUSD#
|7
|CADJPY#
|6
|AUDNZD#
|6
|NZDJPY#
|6
|EURNZD#
|5
|GBPCAD#
|3
|EURGBP#
|2
|EURAUD#
|1
|GBPAUD#
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD#
|17
|USDJPY#
|43
|NZDCAD#
|-26
|EURUSD#
|57
|GBPUSD#
|35
|AUDUSD#
|-1
|CADJPY#
|12
|AUDNZD#
|12
|NZDJPY#
|3
|EURNZD#
|57
|GBPCAD#
|6
|EURGBP#
|-3
|EURAUD#
|7
|GBPAUD#
|-1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD#
|2.5K
|USDJPY#
|2.5K
|NZDCAD#
|-1.9K
|EURUSD#
|4.8K
|GBPUSD#
|1.5K
|AUDUSD#
|-264
|CADJPY#
|1.1K
|AUDNZD#
|527
|NZDJPY#
|-290
|EURNZD#
|7.6K
|GBPCAD#
|635
|EURGBP#
|-198
|EURAUD#
|1.1K
|GBPAUD#
|-179
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.86 USD
Худший трейд: -81 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +76.13 USD
Макс. убыток в серии: -29.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
78
100%
142
67%
34%
1.44
1.55
USD
USD
15%
1:500