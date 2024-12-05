СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gem Live
Zheng Zhi Yuan

Gem Live

Zheng Zhi Yuan
0 отзывов
Надежность
78 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 22%
XMGlobal-Real 24
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
142
Прибыльных трейдов:
96 (67.60%)
Убыточных трейдов:
46 (32.39%)
Лучший трейд:
33.86 USD
Худший трейд:
-80.67 USD
Общая прибыль:
714.20 USD (69 895 pips)
Общий убыток:
-494.55 USD (50 457 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (76.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
76.13 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
34.26%
Макс. загрузка депозита:
2.64%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
72 (50.70%)
Коротких трейдов:
70 (49.30%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
1.55 USD
Средняя прибыль:
7.44 USD
Средний убыток:
-10.75 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-29.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-97.92 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
-1.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.47 USD
Максимальная:
101.78 USD (8.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.43% (97.92 USD)
По эквити:
15.34% (182.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD# 37
USDJPY# 28
NZDCAD# 16
EURUSD# 14
GBPUSD# 10
AUDUSD# 7
CADJPY# 6
AUDNZD# 6
NZDJPY# 6
EURNZD# 5
GBPCAD# 3
EURGBP# 2
EURAUD# 1
GBPAUD# 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD# 17
USDJPY# 43
NZDCAD# -26
EURUSD# 57
GBPUSD# 35
AUDUSD# -1
CADJPY# 12
AUDNZD# 12
NZDJPY# 3
EURNZD# 57
GBPCAD# 6
EURGBP# -3
EURAUD# 7
GBPAUD# -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD# 2.5K
USDJPY# 2.5K
NZDCAD# -1.9K
EURUSD# 4.8K
GBPUSD# 1.5K
AUDUSD# -264
CADJPY# 1.1K
AUDNZD# 527
NZDJPY# -290
EURNZD# 7.6K
GBPCAD# 635
EURGBP# -198
EURAUD# 1.1K
GBPAUD# -179
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.86 USD
Худший трейд: -81 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +76.13 USD
Макс. убыток в серии: -29.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.04 16:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 06:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gem Live
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
1K
USD
78
100%
142
67%
34%
1.44
1.55
USD
15%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.