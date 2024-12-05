SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gem Live
Zheng Zhi Yuan

Gem Live

Zheng Zhi Yuan
0 recensioni
Affidabilità
67 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 23%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
137
Profit Trade:
94 (68.61%)
Loss Trade:
43 (31.39%)
Best Trade:
33.86 USD
Worst Trade:
-80.67 USD
Profitto lordo:
704.12 USD (68 387 pips)
Perdita lorda:
-476.07 USD (47 682 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (76.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.13 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
38.30%
Massimo carico di deposito:
2.64%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.24
Long Trade:
71 (51.82%)
Short Trade:
66 (48.18%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
7.49 USD
Perdita media:
-11.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-29.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-97.92 USD (2)
Crescita mensile:
-0.24%
Previsione annuale:
-2.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.47 USD
Massimale:
101.78 USD (8.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.43% (97.92 USD)
Per equità:
15.34% (182.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD# 37
USDJPY# 27
NZDCAD# 14
EURUSD# 14
GBPUSD# 10
AUDUSD# 7
CADJPY# 6
AUDNZD# 6
NZDJPY# 6
EURNZD# 5
GBPCAD# 3
EURGBP# 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD# 17
USDJPY# 58
NZDCAD# -26
EURUSD# 57
GBPUSD# 35
AUDUSD# -1
CADJPY# 12
AUDNZD# 12
NZDJPY# 3
EURNZD# 57
GBPCAD# 6
EURGBP# -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD# 2.5K
USDJPY# 4.7K
NZDCAD# -1.9K
EURUSD# 4.8K
GBPUSD# 1.5K
AUDUSD# -264
CADJPY# 1.1K
AUDNZD# 527
NZDJPY# -290
EURNZD# 7.6K
GBPCAD# 635
EURGBP# -198
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.86 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +76.13 USD
Massima perdita consecutiva: -29.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 06:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.16 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.07 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.07 10:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
