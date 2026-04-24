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Сигналы / MetaTrader 5 / Alpha Quant r
Sergey Fateev

Alpha Quant r

Sergey Fateev
Sergey Fateev

Sergey Fateev

9 комментариев
1 отзыв
Надежность
62 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 510%
RoboForex-ECN
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
673
Прибыльных трейдов:
528 (78.45%)
Убыточных трейдов:
145 (21.55%)
Лучший трейд:
289.55 USD
Худший трейд:
-526.57 USD
Общая прибыль:
13 359.11 USD (469 977 pips)
Общий убыток:
-11 223.36 USD (325 108 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (91.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
712.15 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
10.61%
Макс. загрузка депозита:
21.11%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.63
Длинных трейдов:
325 (48.29%)
Коротких трейдов:
348 (51.71%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
3.17 USD
Средняя прибыль:
25.30 USD
Средний убыток:
-77.40 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-233.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-573.17 USD (2)
Прирост в месяц:
59.71%
Годовой прогноз:
724.45%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
1 309.32 USD (65.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.05% (1 308.96 USD)
По эквити:
33.09% (520.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 646
GBPUSD 12
EURUSD 10
AUDNZD 2
USDCAD 1
USDJPY 1
XAGUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.2K
GBPUSD 62
EURUSD -218
AUDNZD 108
USDCAD 18
USDJPY -75
XAGUSD 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 147K
GBPUSD 651
EURUSD -2.8K
AUDNZD 700
USDCAD 214
USDJPY -528
XAGUSD 36
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +289.55 USD
Худший трейд: -527 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +91.40 USD
Макс. убыток в серии: -233.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCC1-Trade
0.00 × 3
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.24 × 21
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
Exness-MT5Real7
0.48 × 503
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.70 × 220
Alpari-Real01
0.86 × 42
TitanFX-MT5-01
0.90 × 220
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real33
1.00 × 1
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
еще 79...
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Средняя оценка:
MarlonTraders
13
MarlonTraders 2026.04.24 07:51   

I made a mistake, I have 1;500 so the signal is not consistent with the situation

2026.08.10 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 09:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 04:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 03:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.26 01:00
A large drawdown may occur on the account again
2026.05.20 07:26
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.29% of days out of 350 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 02:19
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.89% of days out of 348 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.09 00:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.08 09:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.04 13:24
No swaps are charged
2026.03.04 13:24
No swaps are charged
2026.03.04 09:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 15:19
No swaps are charged on the signal account
2026.02.19 08:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Alpha Quant r
30 USD в месяц
510%
0
0
USD
2.8K
USD
62
99%
673
78%
11%
1.19
3.17
USD
52%
1:300
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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