- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
673
Прибыльных трейдов:
528 (78.45%)
Убыточных трейдов:
145 (21.55%)
Лучший трейд:
289.55 USD
Худший трейд:
-526.57 USD
Общая прибыль:
13 359.11 USD (469 977 pips)
Общий убыток:
-11 223.36 USD (325 108 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (91.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
712.15 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
10.61%
Макс. загрузка депозита:
21.11%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.63
Длинных трейдов:
325 (48.29%)
Коротких трейдов:
348 (51.71%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
3.17 USD
Средняя прибыль:
25.30 USD
Средний убыток:
-77.40 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-233.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-573.17 USD (2)
Прирост в месяц:
59.71%
Годовой прогноз:
724.45%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
1 309.32 USD (65.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.05% (1 308.96 USD)
По эквити:
33.09% (520.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|646
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|10
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|XAGUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.2K
|GBPUSD
|62
|EURUSD
|-218
|AUDNZD
|108
|USDCAD
|18
|USDJPY
|-75
|XAGUSD
|23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|147K
|GBPUSD
|651
|EURUSD
|-2.8K
|AUDNZD
|700
|USDCAD
|214
|USDJPY
|-528
|XAGUSD
|36
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +289.55 USD
Худший трейд: -527 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +91.40 USD
Макс. убыток в серии: -233.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.24 × 21
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
Exness-MT5Real7
|0.48 × 503
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.70 × 220
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
TitanFX-MT5-01
|0.90 × 220
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|1.00 × 1
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
510%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
62
99%
673
78%
11%
1.19
3.17
USD
USD
52%
1:300
I made a mistake, I have 1;500 so the signal is not consistent with the situation