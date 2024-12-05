- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
142
利益トレード:
96 (67.60%)
損失トレード:
46 (32.39%)
ベストトレード:
33.86 USD
最悪のトレード:
-80.67 USD
総利益:
714.20 USD (69 895 pips)
総損失:
-494.55 USD (50 457 pips)
最大連続の勝ち:
11 (76.13 USD)
最大連続利益:
76.13 USD (11)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
34.26%
最大入金額:
2.64%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.16
長いトレード:
72 (50.70%)
短いトレード:
70 (49.30%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
1.55 USD
平均利益:
7.44 USD
平均損失:
-10.75 USD
最大連続の負け:
4 (-29.04 USD)
最大連続損失:
-97.92 USD (2)
月間成長:
0.00%
年間予想:
-1.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
59.47 USD
最大の:
101.78 USD (8.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.43% (97.92 USD)
エクイティによる:
15.34% (182.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|37
|USDJPY#
|28
|NZDCAD#
|16
|EURUSD#
|14
|GBPUSD#
|10
|AUDUSD#
|7
|CADJPY#
|6
|AUDNZD#
|6
|NZDJPY#
|6
|EURNZD#
|5
|GBPCAD#
|3
|EURGBP#
|2
|EURAUD#
|1
|GBPAUD#
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD#
|17
|USDJPY#
|43
|NZDCAD#
|-26
|EURUSD#
|57
|GBPUSD#
|35
|AUDUSD#
|-1
|CADJPY#
|12
|AUDNZD#
|12
|NZDJPY#
|3
|EURNZD#
|57
|GBPCAD#
|6
|EURGBP#
|-3
|EURAUD#
|7
|GBPAUD#
|-1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD#
|2.5K
|USDJPY#
|2.5K
|NZDCAD#
|-1.9K
|EURUSD#
|4.8K
|GBPUSD#
|1.5K
|AUDUSD#
|-264
|CADJPY#
|1.1K
|AUDNZD#
|527
|NZDJPY#
|-290
|EURNZD#
|7.6K
|GBPCAD#
|635
|EURGBP#
|-198
|EURAUD#
|1.1K
|GBPAUD#
|-179
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +33.86 USD
最悪のトレード: -81 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +76.13 USD
最大連続損失: -29.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
22%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
78
100%
142
67%
34%
1.44
1.55
USD
USD
15%
1:500