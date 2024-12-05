シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gem Live
Zheng Zhi Yuan

Gem Live

Zheng Zhi Yuan
レビュー0件
信頼性
78週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 22%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
142
利益トレード:
96 (67.60%)
損失トレード:
46 (32.39%)
ベストトレード:
33.86 USD
最悪のトレード:
-80.67 USD
総利益:
714.20 USD (69 895 pips)
総損失:
-494.55 USD (50 457 pips)
最大連続の勝ち:
11 (76.13 USD)
最大連続利益:
76.13 USD (11)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
34.26%
最大入金額:
2.64%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.16
長いトレード:
72 (50.70%)
短いトレード:
70 (49.30%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
1.55 USD
平均利益:
7.44 USD
平均損失:
-10.75 USD
最大連続の負け:
4 (-29.04 USD)
最大連続損失:
-97.92 USD (2)
月間成長:
0.00%
年間予想:
-1.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
59.47 USD
最大の:
101.78 USD (8.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.43% (97.92 USD)
エクイティによる:
15.34% (182.91 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD# 37
USDJPY# 28
NZDCAD# 16
EURUSD# 14
GBPUSD# 10
AUDUSD# 7
CADJPY# 6
AUDNZD# 6
NZDJPY# 6
EURNZD# 5
GBPCAD# 3
EURGBP# 2
EURAUD# 1
GBPAUD# 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD# 17
USDJPY# 43
NZDCAD# -26
EURUSD# 57
GBPUSD# 35
AUDUSD# -1
CADJPY# 12
AUDNZD# 12
NZDJPY# 3
EURNZD# 57
GBPCAD# 6
EURGBP# -3
EURAUD# 7
GBPAUD# -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD# 2.5K
USDJPY# 2.5K
NZDCAD# -1.9K
EURUSD# 4.8K
GBPUSD# 1.5K
AUDUSD# -264
CADJPY# 1.1K
AUDNZD# 527
NZDJPY# -290
EURNZD# 7.6K
GBPCAD# 635
EURGBP# -198
EURAUD# 1.1K
GBPAUD# -179
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +33.86 USD
最悪のトレード: -81 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +76.13 USD
最大連続損失: -29.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gem Live
30 USD/月
22%
0
0
USD
1K
USD
78
100%
142
67%
34%
1.44
1.55
USD
15%
1:500
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください