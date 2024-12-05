SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gem Live
Zheng Zhi Yuan

Gem Live

Zheng Zhi Yuan
0 comentarios
Fiabilidad
78 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 22%
XMGlobal-Real 24
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
142
Transacciones Rentables:
96 (67.60%)
Transacciones Irrentables:
46 (32.39%)
Mejor transacción:
33.86 USD
Peor transacción:
-80.67 USD
Beneficio Bruto:
714.20 USD (69 895 pips)
Pérdidas Brutas:
-494.55 USD (50 457 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (76.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
76.13 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
34.26%
Carga máxima del depósito:
2.64%
Último trade:
31 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.16
Transacciones Largas:
72 (50.70%)
Transacciones Cortas:
70 (49.30%)
Factor de Beneficio:
1.44
Beneficio Esperado:
1.55 USD
Beneficio medio:
7.44 USD
Pérdidas medias:
-10.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-29.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-97.92 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
-1.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
59.47 USD
Máxima:
101.78 USD (8.15%)
Reducción relativa:
De balance:
9.43% (97.92 USD)
De fondos:
15.34% (182.91 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD# 37
USDJPY# 28
NZDCAD# 16
EURUSD# 14
GBPUSD# 10
AUDUSD# 7
CADJPY# 6
AUDNZD# 6
NZDJPY# 6
EURNZD# 5
GBPCAD# 3
EURGBP# 2
EURAUD# 1
GBPAUD# 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD# 17
USDJPY# 43
NZDCAD# -26
EURUSD# 57
GBPUSD# 35
AUDUSD# -1
CADJPY# 12
AUDNZD# 12
NZDJPY# 3
EURNZD# 57
GBPCAD# 6
EURGBP# -3
EURAUD# 7
GBPAUD# -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD# 2.5K
USDJPY# 2.5K
NZDCAD# -1.9K
EURUSD# 4.8K
GBPUSD# 1.5K
AUDUSD# -264
CADJPY# 1.1K
AUDNZD# 527
NZDJPY# -290
EURNZD# 7.6K
GBPCAD# 635
EURGBP# -198
EURAUD# 1.1K
GBPAUD# -179
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +33.86 USD
Peor transacción: -81 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +76.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 24" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.04 16:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 06:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gem Live
30 USD al mes
22%
0
0
USD
1K
USD
78
100%
142
67%
34%
1.44
1.55
USD
15%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.