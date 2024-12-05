- 자본
- 축소
트레이드:
142
이익 거래:
96 (67.60%)
손실 거래:
46 (32.39%)
최고의 거래:
33.86 USD
최악의 거래:
-80.67 USD
총 수익:
714.20 USD (69 895 pips)
총 손실:
-494.55 USD (50 457 pips)
연속 최대 이익:
11 (76.13 USD)
연속 최대 이익:
76.13 USD (11)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
34.26%
최대 입금량:
2.64%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.16
롱(주식매수):
72 (50.70%)
숏(주식차입매도):
70 (49.30%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
1.55 USD
평균 이익:
7.44 USD
평균 손실:
-10.75 USD
연속 최대 손실:
4 (-29.04 USD)
연속 최대 손실:
-97.92 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
-1.49%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
59.47 USD
최대한의:
101.78 USD (8.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.43% (97.92 USD)
자본금별:
15.34% (182.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|37
|USDJPY#
|28
|NZDCAD#
|16
|EURUSD#
|14
|GBPUSD#
|10
|AUDUSD#
|7
|CADJPY#
|6
|AUDNZD#
|6
|NZDJPY#
|6
|EURNZD#
|5
|GBPCAD#
|3
|EURGBP#
|2
|EURAUD#
|1
|GBPAUD#
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD#
|17
|USDJPY#
|43
|NZDCAD#
|-26
|EURUSD#
|57
|GBPUSD#
|35
|AUDUSD#
|-1
|CADJPY#
|12
|AUDNZD#
|12
|NZDJPY#
|3
|EURNZD#
|57
|GBPCAD#
|6
|EURGBP#
|-3
|EURAUD#
|7
|GBPAUD#
|-1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD#
|2.5K
|USDJPY#
|2.5K
|NZDCAD#
|-1.9K
|EURUSD#
|4.8K
|GBPUSD#
|1.5K
|AUDUSD#
|-264
|CADJPY#
|1.1K
|AUDNZD#
|527
|NZDJPY#
|-290
|EURNZD#
|7.6K
|GBPCAD#
|635
|EURGBP#
|-198
|EURAUD#
|1.1K
|GBPAUD#
|-179
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
