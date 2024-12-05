시그널섹션
Zheng Zhi Yuan

Gem Live

Zheng Zhi Yuan
0 리뷰
안정성
78
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 22%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
142
이익 거래:
96 (67.60%)
손실 거래:
46 (32.39%)
최고의 거래:
33.86 USD
최악의 거래:
-80.67 USD
총 수익:
714.20 USD (69 895 pips)
총 손실:
-494.55 USD (50 457 pips)
연속 최대 이익:
11 (76.13 USD)
연속 최대 이익:
76.13 USD (11)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
34.26%
최대 입금량:
2.64%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.16
롱(주식매수):
72 (50.70%)
숏(주식차입매도):
70 (49.30%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
1.55 USD
평균 이익:
7.44 USD
평균 손실:
-10.75 USD
연속 최대 손실:
4 (-29.04 USD)
연속 최대 손실:
-97.92 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
-1.49%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
59.47 USD
최대한의:
101.78 USD (8.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.43% (97.92 USD)
자본금별:
15.34% (182.91 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD# 37
USDJPY# 28
NZDCAD# 16
EURUSD# 14
GBPUSD# 10
AUDUSD# 7
CADJPY# 6
AUDNZD# 6
NZDJPY# 6
EURNZD# 5
GBPCAD# 3
EURGBP# 2
EURAUD# 1
GBPAUD# 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD# 17
USDJPY# 43
NZDCAD# -26
EURUSD# 57
GBPUSD# 35
AUDUSD# -1
CADJPY# 12
AUDNZD# 12
NZDJPY# 3
EURNZD# 57
GBPCAD# 6
EURGBP# -3
EURAUD# 7
GBPAUD# -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD# 2.5K
USDJPY# 2.5K
NZDCAD# -1.9K
EURUSD# 4.8K
GBPUSD# 1.5K
AUDUSD# -264
CADJPY# 1.1K
AUDNZD# 527
NZDJPY# -290
EURNZD# 7.6K
GBPCAD# 635
EURGBP# -198
EURAUD# 1.1K
GBPAUD# -179
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +33.86 USD
최악의 거래: -81 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +76.13 USD
연속 최대 손실: -29.04 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.