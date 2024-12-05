SignaleKategorien
Zheng Zhi Yuan

Gem Live

Zheng Zhi Yuan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
78 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 22%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
142
Gewinntrades:
96 (67.60%)
Verlusttrades:
46 (32.39%)
Bester Trade:
33.86 USD
Schlechtester Trade:
-80.67 USD
Bruttoprofit:
714.20 USD (69 895 pips)
Bruttoverlust:
-494.55 USD (50 457 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (76.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
76.13 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
34.26%
Max deposit load:
2.64%
Letzter Trade:
31 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.16
Long-Positionen:
72 (50.70%)
Short-Positionen:
70 (49.30%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
1.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-29.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-97.92 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
-1.49%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
59.47 USD
Maximaler:
101.78 USD (8.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.43% (97.92 USD)
Kapital:
15.34% (182.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD# 37
USDJPY# 28
NZDCAD# 16
EURUSD# 14
GBPUSD# 10
AUDUSD# 7
CADJPY# 6
AUDNZD# 6
NZDJPY# 6
EURNZD# 5
GBPCAD# 3
EURGBP# 2
EURAUD# 1
GBPAUD# 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD# 17
USDJPY# 43
NZDCAD# -26
EURUSD# 57
GBPUSD# 35
AUDUSD# -1
CADJPY# 12
AUDNZD# 12
NZDJPY# 3
EURNZD# 57
GBPCAD# 6
EURGBP# -3
EURAUD# 7
GBPAUD# -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD# 2.5K
USDJPY# 2.5K
NZDCAD# -1.9K
EURUSD# 4.8K
GBPUSD# 1.5K
AUDUSD# -264
CADJPY# 1.1K
AUDNZD# 527
NZDJPY# -290
EURNZD# 7.6K
GBPCAD# 635
EURGBP# -198
EURAUD# 1.1K
GBPAUD# -179
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.86 USD
Schlechtester Trade: -81 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +76.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 24" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.04 16:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 06:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
