Zheng Zhi Yuan

Gem Live

Zheng Zhi Yuan
0条评论
可靠性
78
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 22%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
142
盈利交易:
96 (67.60%)
亏损交易:
46 (32.39%)
最好交易:
33.86 USD
最差交易:
-80.67 USD
毛利:
714.20 USD (69 895 pips)
毛利亏损:
-494.55 USD (50 457 pips)
最大连续赢利:
11 (76.13 USD)
最大连续盈利:
76.13 USD (11)
夏普比率:
0.13
交易活动:
34.26%
最大入金加载:
2.64%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.16
长期交易:
72 (50.70%)
短期交易:
70 (49.30%)
利润因子:
1.44
预期回报:
1.55 USD
平均利润:
7.44 USD
平均损失:
-10.75 USD
最大连续失误:
4 (-29.04 USD)
最大连续亏损:
-97.92 USD (2)
每月增长:
0.00%
年度预测:
-1.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
59.47 USD
最大值:
101.78 USD (8.15%)
相对跌幅:
结余:
9.43% (97.92 USD)
净值:
15.34% (182.91 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD# 37
USDJPY# 28
NZDCAD# 16
EURUSD# 14
GBPUSD# 10
AUDUSD# 7
CADJPY# 6
AUDNZD# 6
NZDJPY# 6
EURNZD# 5
GBPCAD# 3
EURGBP# 2
EURAUD# 1
GBPAUD# 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD# 17
USDJPY# 43
NZDCAD# -26
EURUSD# 57
GBPUSD# 35
AUDUSD# -1
CADJPY# 12
AUDNZD# 12
NZDJPY# 3
EURNZD# 57
GBPCAD# 6
EURGBP# -3
EURAUD# 7
GBPAUD# -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD# 2.5K
USDJPY# 2.5K
NZDCAD# -1.9K
EURUSD# 4.8K
GBPUSD# 1.5K
AUDUSD# -264
CADJPY# 1.1K
AUDNZD# 527
NZDJPY# -290
EURNZD# 7.6K
GBPCAD# 635
EURGBP# -198
EURAUD# 1.1K
GBPAUD# -179
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +33.86 USD
最差交易: -81 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +76.13 USD
最大连续亏损: -29.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.04 16:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 06:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
