- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
142
盈利交易:
96 (67.60%)
亏损交易:
46 (32.39%)
最好交易:
33.86 USD
最差交易:
-80.67 USD
毛利:
714.20 USD (69 895 pips)
毛利亏损:
-494.55 USD (50 457 pips)
最大连续赢利:
11 (76.13 USD)
最大连续盈利:
76.13 USD (11)
夏普比率:
0.13
交易活动:
34.26%
最大入金加载:
2.64%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.16
长期交易:
72 (50.70%)
短期交易:
70 (49.30%)
利润因子:
1.44
预期回报:
1.55 USD
平均利润:
7.44 USD
平均损失:
-10.75 USD
最大连续失误:
4 (-29.04 USD)
最大连续亏损:
-97.92 USD (2)
每月增长:
0.00%
年度预测:
-1.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
59.47 USD
最大值:
101.78 USD (8.15%)
相对跌幅:
结余:
9.43% (97.92 USD)
净值:
15.34% (182.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|37
|USDJPY#
|28
|NZDCAD#
|16
|EURUSD#
|14
|GBPUSD#
|10
|AUDUSD#
|7
|CADJPY#
|6
|AUDNZD#
|6
|NZDJPY#
|6
|EURNZD#
|5
|GBPCAD#
|3
|EURGBP#
|2
|EURAUD#
|1
|GBPAUD#
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD#
|17
|USDJPY#
|43
|NZDCAD#
|-26
|EURUSD#
|57
|GBPUSD#
|35
|AUDUSD#
|-1
|CADJPY#
|12
|AUDNZD#
|12
|NZDJPY#
|3
|EURNZD#
|57
|GBPCAD#
|6
|EURGBP#
|-3
|EURAUD#
|7
|GBPAUD#
|-1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD#
|2.5K
|USDJPY#
|2.5K
|NZDCAD#
|-1.9K
|EURUSD#
|4.8K
|GBPUSD#
|1.5K
|AUDUSD#
|-264
|CADJPY#
|1.1K
|AUDNZD#
|527
|NZDJPY#
|-290
|EURNZD#
|7.6K
|GBPCAD#
|635
|EURGBP#
|-198
|EURAUD#
|1.1K
|GBPAUD#
|-179
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.86 USD
最差交易: -81 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +76.13 USD
最大连续亏损: -29.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
78
100%
142
67%
34%
1.44
1.55
USD
USD
15%
1:500