Zheng Zhi Yuan

Gem Live

Zheng Zhi Yuan
0 comentários
Confiabilidade
78 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 22%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
142
Negociações com lucro:
96 (67.60%)
Negociações com perda:
46 (32.39%)
Melhor negociação:
33.86 USD
Pior negociação:
-80.67 USD
Lucro bruto:
714.20 USD (69 895 pips)
Perda bruta:
-494.55 USD (50 457 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (76.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
76.13 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
34.26%
Depósito máximo carregado:
2.64%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.16
Negociações longas:
72 (50.70%)
Negociações curtas:
70 (49.30%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
1.55 USD
Lucro médio:
7.44 USD
Perda média:
-10.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-29.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-97.92 USD (2)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
-1.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.47 USD
Máximo:
101.78 USD (8.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.43% (97.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.34% (182.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD# 37
USDJPY# 28
NZDCAD# 16
EURUSD# 14
GBPUSD# 10
AUDUSD# 7
CADJPY# 6
AUDNZD# 6
NZDJPY# 6
EURNZD# 5
GBPCAD# 3
EURGBP# 2
EURAUD# 1
GBPAUD# 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD# 17
USDJPY# 43
NZDCAD# -26
EURUSD# 57
GBPUSD# 35
AUDUSD# -1
CADJPY# 12
AUDNZD# 12
NZDJPY# 3
EURNZD# 57
GBPCAD# 6
EURGBP# -3
EURAUD# 7
GBPAUD# -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD# 2.5K
USDJPY# 2.5K
NZDCAD# -1.9K
EURUSD# 4.8K
GBPUSD# 1.5K
AUDUSD# -264
CADJPY# 1.1K
AUDNZD# 527
NZDJPY# -290
EURNZD# 7.6K
GBPCAD# 635
EURGBP# -198
EURAUD# 1.1K
GBPAUD# -179
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +33.86 USD
Pior negociação: -81 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +76.13 USD
Máxima perda consecutiva: -29.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.04 16:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 06:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
