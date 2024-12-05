- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
142
Negociações com lucro:
96 (67.60%)
Negociações com perda:
46 (32.39%)
Melhor negociação:
33.86 USD
Pior negociação:
-80.67 USD
Lucro bruto:
714.20 USD (69 895 pips)
Perda bruta:
-494.55 USD (50 457 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (76.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
76.13 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
34.26%
Depósito máximo carregado:
2.64%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.16
Negociações longas:
72 (50.70%)
Negociações curtas:
70 (49.30%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
1.55 USD
Lucro médio:
7.44 USD
Perda média:
-10.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-29.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-97.92 USD (2)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
-1.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.47 USD
Máximo:
101.78 USD (8.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.43% (97.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.34% (182.91 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|37
|USDJPY#
|28
|NZDCAD#
|16
|EURUSD#
|14
|GBPUSD#
|10
|AUDUSD#
|7
|CADJPY#
|6
|AUDNZD#
|6
|NZDJPY#
|6
|EURNZD#
|5
|GBPCAD#
|3
|EURGBP#
|2
|EURAUD#
|1
|GBPAUD#
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD#
|17
|USDJPY#
|43
|NZDCAD#
|-26
|EURUSD#
|57
|GBPUSD#
|35
|AUDUSD#
|-1
|CADJPY#
|12
|AUDNZD#
|12
|NZDJPY#
|3
|EURNZD#
|57
|GBPCAD#
|6
|EURGBP#
|-3
|EURAUD#
|7
|GBPAUD#
|-1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD#
|2.5K
|USDJPY#
|2.5K
|NZDCAD#
|-1.9K
|EURUSD#
|4.8K
|GBPUSD#
|1.5K
|AUDUSD#
|-264
|CADJPY#
|1.1K
|AUDNZD#
|527
|NZDJPY#
|-290
|EURNZD#
|7.6K
|GBPCAD#
|635
|EURGBP#
|-198
|EURAUD#
|1.1K
|GBPAUD#
|-179
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +33.86 USD
Pior negociação: -81 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +76.13 USD
Máxima perda consecutiva: -29.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
