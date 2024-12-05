SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gem Live
Zheng Zhi Yuan

Gem Live

Zheng Zhi Yuan
0 inceleme
Güvenilirlik
67 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 23%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
137
Kârla kapanan işlemler:
94 (68.61%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (31.39%)
En iyi işlem:
33.86 USD
En kötü işlem:
-80.67 USD
Brüt kâr:
704.12 USD (68 387 pips)
Brüt zarar:
-476.07 USD (47 682 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (76.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.13 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
38.30%
Maks. mevduat yükü:
2.64%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.24
Alış işlemleri:
71 (51.82%)
Satış işlemleri:
66 (48.18%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
7.49 USD
Ortalama zarar:
-11.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-29.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.92 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.24%
Yıllık tahmin:
-2.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.47 USD
Maksimum:
101.78 USD (8.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.43% (97.92 USD)
Varlığa göre:
15.34% (182.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD# 37
USDJPY# 27
NZDCAD# 14
EURUSD# 14
GBPUSD# 10
AUDUSD# 7
CADJPY# 6
AUDNZD# 6
NZDJPY# 6
EURNZD# 5
GBPCAD# 3
EURGBP# 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD# 17
USDJPY# 58
NZDCAD# -26
EURUSD# 57
GBPUSD# 35
AUDUSD# -1
CADJPY# 12
AUDNZD# 12
NZDJPY# 3
EURNZD# 57
GBPCAD# 6
EURGBP# -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD# 2.5K
USDJPY# 4.7K
NZDCAD# -1.9K
EURUSD# 4.8K
GBPUSD# 1.5K
AUDUSD# -264
CADJPY# 1.1K
AUDNZD# 527
NZDJPY# -290
EURNZD# 7.6K
GBPCAD# 635
EURGBP# -198
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.86 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +76.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 06:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.16 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.07 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.07 10:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gem Live
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
1.2K
USD
67
100%
137
68%
38%
1.47
1.66
USD
15%
1:500
