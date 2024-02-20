СигналыРазделы
Zuo Kai Zhang

0 отзывов
Надежность
110 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 186%
AUSCommercial-Live 2
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 832
Прибыльных трейдов:
1 808 (63.84%)
Убыточных трейдов:
1 024 (36.16%)
Лучший трейд:
266.59 USD
Худший трейд:
-419.76 USD
Общая прибыль:
11 156.90 USD (444 656 pips)
Общий убыток:
-9 853.90 USD (401 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (35.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
392.73 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
94.49%
Макс. загрузка депозита:
194.25%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
1 138 (40.18%)
Коротких трейдов:
1 694 (59.82%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
6.17 USD
Средний убыток:
-9.62 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-132.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-595.72 USD (5)
Прирост в месяц:
45.76%
Годовой прогноз:
555.26%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 258.68 USD (52.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.27% (1 147.41 USD)
По эквити:
83.21% (522.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1092
EURCAD 963
EURGBP 615
EURUSD 71
GBPUSD 50
USDCHF 19
NZDJPY 4
USDCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 1
EURCHF 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1.5K
EURCAD 2.1K
EURGBP 745
EURUSD -58
GBPUSD 37
USDCHF -94
NZDJPY 0
USDCAD 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
EURCHF 1
EURNZD 0
AUDCHF 0
AUDCAD 0
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -40K
EURCAD 63K
EURGBP 20K
EURUSD -4.2K
GBPUSD 5.2K
USDCHF -1.7K
NZDJPY 10
USDCAD 302
AUDUSD 230
NZDUSD 176
GBPJPY 285
EURAUD 301
AUDJPY 292
EURJPY 284
EURCHF 81
EURNZD 15
AUDCHF 21
AUDCAD 78
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +266.59 USD
Худший трейд: -420 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +35.65 USD
Макс. убыток в серии: -132.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AUSCommercial-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Only trade EURGBP
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zuokai Zhang
30 USD в месяц
186%
0
0
USD
1.1K
USD
110
56%
2 832
63%
94%
1.13
0.46
USD
87%
1:400
