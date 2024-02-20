- Прирост
Всего трейдов:
2 832
Прибыльных трейдов:
1 808 (63.84%)
Убыточных трейдов:
1 024 (36.16%)
Лучший трейд:
266.59 USD
Худший трейд:
-419.76 USD
Общая прибыль:
11 156.90 USD (444 656 pips)
Общий убыток:
-9 853.90 USD (401 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (35.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
392.73 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
94.49%
Макс. загрузка депозита:
194.25%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
1 138 (40.18%)
Коротких трейдов:
1 694 (59.82%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
6.17 USD
Средний убыток:
-9.62 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-132.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-595.72 USD (5)
Прирост в месяц:
45.76%
Годовой прогноз:
555.26%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 258.68 USD (52.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.27% (1 147.41 USD)
По эквити:
83.21% (522.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1092
|EURCAD
|963
|EURGBP
|615
|EURUSD
|71
|GBPUSD
|50
|USDCHF
|19
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|1
|EURCHF
|1
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.5K
|EURCAD
|2.1K
|EURGBP
|745
|EURUSD
|-58
|GBPUSD
|37
|USDCHF
|-94
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|2
|EURCHF
|1
|EURNZD
|0
|AUDCHF
|0
|AUDCAD
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-40K
|EURCAD
|63K
|EURGBP
|20K
|EURUSD
|-4.2K
|GBPUSD
|5.2K
|USDCHF
|-1.7K
|NZDJPY
|10
|USDCAD
|302
|AUDUSD
|230
|NZDUSD
|176
|GBPJPY
|285
|EURAUD
|301
|AUDJPY
|292
|EURJPY
|284
|EURCHF
|81
|EURNZD
|15
|AUDCHF
|21
|AUDCAD
|78
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +266.59 USD
Худший трейд: -420 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +35.65 USD
Макс. убыток в серии: -132.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AUSCommercial-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Only trade EURGBP
