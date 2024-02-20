SignauxSections
Zuo Kai Zhang

Zuokai Zhang

Zuo Kai Zhang
0 avis
Fiabilité
96 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 334%
AUSCommercial-Live 2
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 375
Bénéfice trades:
1 552 (65.34%)
Perte trades:
823 (34.65%)
Meilleure transaction:
176.14 USD
Pire transaction:
-191.95 USD
Bénéfice brut:
8 492.13 USD (312 577 pips)
Perte brute:
-7 047.54 USD (281 517 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (35.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
249.23 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
96.58%
Charge de dépôt maximale:
194.25%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.08
Longs trades:
945 (39.79%)
Courts trades:
1 430 (60.21%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.61 USD
Bénéfice moyen:
5.47 USD
Perte moyenne:
-8.56 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-235.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-440.20 USD (6)
Croissance mensuelle:
-46.67%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
54%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
694.56 USD (28.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.01% (694.56 USD)
Par fonds propres:
81.95% (368.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 837
XAUUSD 768
EURGBP 608
EURUSD 71
GBPUSD 50
USDCHF 19
NZDJPY 4
USDCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 1
EURCHF 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 1.6K
XAUUSD -814
EURGBP 720
EURUSD -58
GBPUSD 37
USDCHF -94
NZDJPY 0
USDCAD 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
EURCHF 1
EURNZD 0
AUDCHF 0
AUDCAD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 47K
XAUUSD -36K
EURGBP 19K
EURUSD -4.2K
GBPUSD 5.2K
USDCHF -1.7K
NZDJPY 10
USDCAD 302
AUDUSD 230
NZDUSD 176
GBPJPY 285
EURAUD 301
AUDJPY 292
EURJPY 284
EURCHF 81
EURNZD 15
AUDCHF 21
AUDCAD 78
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +176.14 USD
Pire transaction: -192 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +35.65 USD
Perte consécutive maximale: -235.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AUSCommercial-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Only trade EURGBP
Aucun avis
2025.09.24 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.02 12:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 21:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 14:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
