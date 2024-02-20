シグナルセクション
レビュー0件
信頼性
110週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 186%
AUSCommercial-Live 2
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 832
利益トレード:
1 808 (63.84%)
損失トレード:
1 024 (36.16%)
ベストトレード:
266.59 USD
最悪のトレード:
-419.76 USD
総利益:
11 156.90 USD (444 656 pips)
総損失:
-9 853.90 USD (401 039 pips)
最大連続の勝ち:
12 (35.65 USD)
最大連続利益:
392.73 USD (11)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
94.49%
最大入金額:
194.25%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.04
長いトレード:
1 138 (40.18%)
短いトレード:
1 694 (59.82%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
6.17 USD
平均損失:
-9.62 USD
最大連続の負け:
17 (-132.77 USD)
最大連続損失:
-595.72 USD (5)
月間成長:
45.76%
年間予想:
555.26%
アルゴリズム取引:
56%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 258.68 USD (52.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.27% (1 147.41 USD)
エクイティによる:
83.21% (522.23 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1092
EURCAD 963
EURGBP 615
EURUSD 71
GBPUSD 50
USDCHF 19
NZDJPY 4
USDCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 1
EURCHF 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -1.5K
EURCAD 2.1K
EURGBP 745
EURUSD -58
GBPUSD 37
USDCHF -94
NZDJPY 0
USDCAD 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
EURCHF 1
EURNZD 0
AUDCHF 0
AUDCAD 0
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -40K
EURCAD 63K
EURGBP 20K
EURUSD -4.2K
GBPUSD 5.2K
USDCHF -1.7K
NZDJPY 10
USDCAD 302
AUDUSD 230
NZDUSD 176
GBPJPY 285
EURAUD 301
AUDJPY 292
EURJPY 284
EURCHF 81
EURNZD 15
AUDCHF 21
AUDCAD 78
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +266.59 USD
最悪のトレード: -420 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +35.65 USD
最大連続損失: -132.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AUSCommercial-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Only trade EURGBP
レビューなし
2026.01.02 23:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 19:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 18:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 03:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 23:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 12:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 06:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 05:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 03:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
