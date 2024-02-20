- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 832
利益トレード:
1 808 (63.84%)
損失トレード:
1 024 (36.16%)
ベストトレード:
266.59 USD
最悪のトレード:
-419.76 USD
総利益:
11 156.90 USD (444 656 pips)
総損失:
-9 853.90 USD (401 039 pips)
最大連続の勝ち:
12 (35.65 USD)
最大連続利益:
392.73 USD (11)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
94.49%
最大入金額:
194.25%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.04
長いトレード:
1 138 (40.18%)
短いトレード:
1 694 (59.82%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
6.17 USD
平均損失:
-9.62 USD
最大連続の負け:
17 (-132.77 USD)
最大連続損失:
-595.72 USD (5)
月間成長:
45.76%
年間予想:
555.26%
アルゴリズム取引:
56%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 258.68 USD (52.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.27% (1 147.41 USD)
エクイティによる:
83.21% (522.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1092
|EURCAD
|963
|EURGBP
|615
|EURUSD
|71
|GBPUSD
|50
|USDCHF
|19
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|1
|EURCHF
|1
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-1.5K
|EURCAD
|2.1K
|EURGBP
|745
|EURUSD
|-58
|GBPUSD
|37
|USDCHF
|-94
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|2
|EURCHF
|1
|EURNZD
|0
|AUDCHF
|0
|AUDCAD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-40K
|EURCAD
|63K
|EURGBP
|20K
|EURUSD
|-4.2K
|GBPUSD
|5.2K
|USDCHF
|-1.7K
|NZDJPY
|10
|USDCAD
|302
|AUDUSD
|230
|NZDUSD
|176
|GBPJPY
|285
|EURAUD
|301
|AUDJPY
|292
|EURJPY
|284
|EURCHF
|81
|EURNZD
|15
|AUDCHF
|21
|AUDCAD
|78
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +266.59 USD
最悪のトレード: -420 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +35.65 USD
最大連続損失: -132.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AUSCommercial-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Only trade EURGBP
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
186%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
110
56%
2 832
63%
94%
1.13
0.46
USD
USD
87%
1:400