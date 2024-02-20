SinyallerBölümler
Zuo Kai Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
96 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 334%
AUSCommercial-Live 2
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 375
Kârla kapanan işlemler:
1 552 (65.34%)
Zararla kapanan işlemler:
823 (34.65%)
En iyi işlem:
176.14 USD
En kötü işlem:
-191.95 USD
Brüt kâr:
8 492.13 USD (312 577 pips)
Brüt zarar:
-7 047.54 USD (281 517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (35.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
249.23 USD (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
96.58%
Maks. mevduat yükü:
194.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
945 (39.79%)
Satış işlemleri:
1 430 (60.21%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
5.47 USD
Ortalama zarar:
-8.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-235.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-440.20 USD (6)
Aylık büyüme:
-47.42%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
694.56 USD (28.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.01% (694.56 USD)
Varlığa göre:
81.95% (368.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 837
XAUUSD 768
EURGBP 608
EURUSD 71
GBPUSD 50
USDCHF 19
NZDJPY 4
USDCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 1
EURCHF 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +176.14 USD
En kötü işlem: -192 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +35.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -235.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AUSCommercial-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Only trade EURGBP
İnceleme yok
2025.09.24 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.02 12:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 21:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 14:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
