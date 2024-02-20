SegnaliSezioni
0 recensioni
Affidabilità
96 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 334%
AUSCommercial-Live 2
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 375
Profit Trade:
1 552 (65.34%)
Loss Trade:
823 (34.65%)
Best Trade:
176.14 USD
Worst Trade:
-191.95 USD
Profitto lordo:
8 492.13 USD (312 577 pips)
Perdita lorda:
-7 047.54 USD (281 517 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (35.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
249.23 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
96.58%
Massimo carico di deposito:
194.25%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
945 (39.79%)
Short Trade:
1 430 (60.21%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
5.47 USD
Perdita media:
-8.56 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-235.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-440.20 USD (6)
Crescita mensile:
-46.55%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
694.56 USD (28.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.01% (694.56 USD)
Per equità:
81.95% (368.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 837
XAUUSD 768
EURGBP 608
EURUSD 71
GBPUSD 50
USDCHF 19
NZDJPY 4
USDCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 1
EURCHF 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 1.6K
XAUUSD -814
EURGBP 720
EURUSD -58
GBPUSD 37
USDCHF -94
NZDJPY 0
USDCAD 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
EURCHF 1
EURNZD 0
AUDCHF 0
AUDCAD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 47K
XAUUSD -36K
EURGBP 19K
EURUSD -4.2K
GBPUSD 5.2K
USDCHF -1.7K
NZDJPY 10
USDCAD 302
AUDUSD 230
NZDUSD 176
GBPJPY 285
EURAUD 301
AUDJPY 292
EURJPY 284
EURCHF 81
EURNZD 15
AUDCHF 21
AUDCAD 78
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +176.14 USD
Worst Trade: -192 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +35.65 USD
Massima perdita consecutiva: -235.46 USD

Only trade EURGBP
2025.09.24 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.02 12:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 21:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 14:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
