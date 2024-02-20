信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Zuokai Zhang
0条评论
可靠性
110
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 186%
AUSCommercial-Live 2
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 832
盈利交易:
1 808 (63.84%)
亏损交易:
1 024 (36.16%)
最好交易:
266.59 USD
最差交易:
-419.76 USD
毛利:
11 156.90 USD (444 656 pips)
毛利亏损:
-9 853.90 USD (401 039 pips)
最大连续赢利:
12 (35.65 USD)
最大连续盈利:
392.73 USD (11)
夏普比率:
0.04
交易活动:
94.49%
最大入金加载:
194.25%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.04
长期交易:
1 138 (40.18%)
短期交易:
1 694 (59.82%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
6.17 USD
平均损失:
-9.62 USD
最大连续失误:
17 (-132.77 USD)
最大连续亏损:
-595.72 USD (5)
每月增长:
45.76%
年度预测:
555.26%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 258.68 USD (52.38%)
相对跌幅:
结余:
87.27% (1 147.41 USD)
净值:
83.21% (522.23 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1092
EURCAD 963
EURGBP 615
EURUSD 71
GBPUSD 50
USDCHF 19
NZDJPY 4
USDCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 1
EURCHF 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -1.5K
EURCAD 2.1K
EURGBP 745
EURUSD -58
GBPUSD 37
USDCHF -94
NZDJPY 0
USDCAD 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
EURCHF 1
EURNZD 0
AUDCHF 0
AUDCAD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -40K
EURCAD 63K
EURGBP 20K
EURUSD -4.2K
GBPUSD 5.2K
USDCHF -1.7K
NZDJPY 10
USDCAD 302
AUDUSD 230
NZDUSD 176
GBPJPY 285
EURAUD 301
AUDJPY 292
EURJPY 284
EURCHF 81
EURNZD 15
AUDCHF 21
AUDCAD 78
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +266.59 USD
最差交易: -420 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +35.65 USD
最大连续亏损: -132.77 USD

Only trade EURGBP
没有评论
2026.01.02 23:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 19:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 18:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 03:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 23:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 12:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 06:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 05:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 03:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Zuokai Zhang
每月30 USD
186%
0
0
USD
1.1K
USD
110
56%
2 832
63%
94%
1.13
0.46
USD
87%
1:400
