- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 832
盈利交易:
1 808 (63.84%)
亏损交易:
1 024 (36.16%)
最好交易:
266.59 USD
最差交易:
-419.76 USD
毛利:
11 156.90 USD (444 656 pips)
毛利亏损:
-9 853.90 USD (401 039 pips)
最大连续赢利:
12 (35.65 USD)
最大连续盈利:
392.73 USD (11)
夏普比率:
0.04
交易活动:
94.49%
最大入金加载:
194.25%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.04
长期交易:
1 138 (40.18%)
短期交易:
1 694 (59.82%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
6.17 USD
平均损失:
-9.62 USD
最大连续失误:
17 (-132.77 USD)
最大连续亏损:
-595.72 USD (5)
每月增长:
45.76%
年度预测:
555.26%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 258.68 USD (52.38%)
相对跌幅:
结余:
87.27% (1 147.41 USD)
净值:
83.21% (522.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1092
|EURCAD
|963
|EURGBP
|615
|EURUSD
|71
|GBPUSD
|50
|USDCHF
|19
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|1
|EURCHF
|1
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.5K
|EURCAD
|2.1K
|EURGBP
|745
|EURUSD
|-58
|GBPUSD
|37
|USDCHF
|-94
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|2
|EURCHF
|1
|EURNZD
|0
|AUDCHF
|0
|AUDCAD
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-40K
|EURCAD
|63K
|EURGBP
|20K
|EURUSD
|-4.2K
|GBPUSD
|5.2K
|USDCHF
|-1.7K
|NZDJPY
|10
|USDCAD
|302
|AUDUSD
|230
|NZDUSD
|176
|GBPJPY
|285
|EURAUD
|301
|AUDJPY
|292
|EURJPY
|284
|EURCHF
|81
|EURNZD
|15
|AUDCHF
|21
|AUDCAD
|78
- 入金加载
- 提取
最好交易: +266.59 USD
最差交易: -420 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +35.65 USD
最大连续亏损: -132.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AUSCommercial-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Only trade EURGBP
