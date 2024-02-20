- 자본
- 축소
트레이드:
2 865
이익 거래:
1 831 (63.90%)
손실 거래:
1 034 (36.09%)
최고의 거래:
266.59 USD
최악의 거래:
-419.76 USD
총 수익:
11 237.15 USD (451 820 pips)
총 손실:
-9 887.70 USD (404 442 pips)
연속 최대 이익:
12 (35.65 USD)
연속 최대 이익:
392.73 USD (11)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
94.49%
최대 입금량:
194.25%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.07
롱(주식매수):
1 145 (39.97%)
숏(주식차입매도):
1 720 (60.03%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.47 USD
평균 이익:
6.14 USD
평균 손실:
-9.56 USD
연속 최대 손실:
17 (-132.77 USD)
연속 최대 손실:
-595.72 USD (5)
월별 성장률:
30.78%
연간 예측:
373.50%
Algo 트레이딩:
56%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 258.68 USD (52.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
87.27% (1 147.41 USD)
자본금별:
83.21% (522.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1111
|EURCAD
|977
|EURGBP
|615
|EURUSD
|71
|GBPUSD
|50
|USDCHF
|19
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|1
|EURCHF
|1
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-1.4K
|EURCAD
|2.1K
|EURGBP
|745
|EURUSD
|-58
|GBPUSD
|37
|USDCHF
|-94
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|2
|EURCHF
|1
|EURNZD
|0
|AUDCHF
|0
|AUDCAD
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-37K
|EURCAD
|64K
|EURGBP
|20K
|EURUSD
|-4.2K
|GBPUSD
|5.2K
|USDCHF
|-1.7K
|NZDJPY
|10
|USDCAD
|302
|AUDUSD
|230
|NZDUSD
|176
|GBPJPY
|285
|EURAUD
|301
|AUDJPY
|292
|EURJPY
|284
|EURCHF
|81
|EURNZD
|15
|AUDCHF
|21
|AUDCAD
|78
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +266.59 USD
최악의 거래: -420 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +35.65 USD
연속 최대 손실: -132.77 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AUSCommercial-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Only trade EURGBP
