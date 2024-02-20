SeñalesSecciones
Zuo Kai Zhang

Zuokai Zhang

Zuo Kai Zhang
0 comentarios
Fiabilidad
110 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 186%
AUSCommercial-Live 2
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 832
Transacciones Rentables:
1 808 (63.84%)
Transacciones Irrentables:
1 024 (36.16%)
Mejor transacción:
266.59 USD
Peor transacción:
-419.76 USD
Beneficio Bruto:
11 156.90 USD (444 656 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 853.90 USD (401 039 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (35.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
392.73 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
94.49%
Carga máxima del depósito:
194.25%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.04
Transacciones Largas:
1 138 (40.18%)
Transacciones Cortas:
1 694 (59.82%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.46 USD
Beneficio medio:
6.17 USD
Pérdidas medias:
-9.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-132.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-595.72 USD (5)
Crecimiento al mes:
45.83%
Pronóstico anual:
555.26%
Trading algorítmico:
56%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 258.68 USD (52.38%)
Reducción relativa:
De balance:
87.27% (1 147.41 USD)
De fondos:
83.21% (522.23 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1092
EURCAD 963
EURGBP 615
EURUSD 71
GBPUSD 50
USDCHF 19
NZDJPY 4
USDCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 1
EURCHF 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -1.5K
EURCAD 2.1K
EURGBP 745
EURUSD -58
GBPUSD 37
USDCHF -94
NZDJPY 0
USDCAD 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
EURCHF 1
EURNZD 0
AUDCHF 0
AUDCAD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -40K
EURCAD 63K
EURGBP 20K
EURUSD -4.2K
GBPUSD 5.2K
USDCHF -1.7K
NZDJPY 10
USDCAD 302
AUDUSD 230
NZDUSD 176
GBPJPY 285
EURAUD 301
AUDJPY 292
EURJPY 284
EURCHF 81
EURNZD 15
AUDCHF 21
AUDCAD 78
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +266.59 USD
Peor transacción: -420 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +35.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -132.77 USD

Only trade EURGBP
