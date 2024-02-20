SignaleKategorien
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
110 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 186%
AUSCommercial-Live 2
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 832
Gewinntrades:
1 808 (63.84%)
Verlusttrades:
1 024 (36.16%)
Bester Trade:
266.59 USD
Schlechtester Trade:
-419.76 USD
Bruttoprofit:
11 156.90 USD (444 656 pips)
Bruttoverlust:
-9 853.90 USD (401 039 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (35.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
392.73 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
94.49%
Max deposit load:
194.25%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.04
Long-Positionen:
1 138 (40.18%)
Short-Positionen:
1 694 (59.82%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-132.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-595.72 USD (5)
Wachstum pro Monat :
45.76%
Jahresprognose:
555.26%
Algo-Trading:
56%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 258.68 USD (52.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
87.27% (1 147.41 USD)
Kapital:
83.21% (522.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1092
EURCAD 963
EURGBP 615
EURUSD 71
GBPUSD 50
USDCHF 19
NZDJPY 4
USDCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 1
EURCHF 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1.5K
EURCAD 2.1K
EURGBP 745
EURUSD -58
GBPUSD 37
USDCHF -94
NZDJPY 0
USDCAD 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
EURCHF 1
EURNZD 0
AUDCHF 0
AUDCAD 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -40K
EURCAD 63K
EURGBP 20K
EURUSD -4.2K
GBPUSD 5.2K
USDCHF -1.7K
NZDJPY 10
USDCAD 302
AUDUSD 230
NZDUSD 176
GBPJPY 285
EURAUD 301
AUDJPY 292
EURJPY 284
EURCHF 81
EURNZD 15
AUDCHF 21
AUDCAD 78
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +266.59 USD
Schlechtester Trade: -420 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -132.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AUSCommercial-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Only trade EURGBP
Keine Bewertungen
2026.01.02 23:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 19:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 18:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 03:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 23:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 12:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 06:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 05:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 03:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
