Zuo Kai Zhang

Zuo Kai Zhang
Confiabilidade
110 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 186%
AUSCommercial-Live 2
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 832
Negociações com lucro:
1 808 (63.84%)
Negociações com perda:
1 024 (36.16%)
Melhor negociação:
266.59 USD
Pior negociação:
-419.76 USD
Lucro bruto:
11 156.90 USD (444 656 pips)
Perda bruta:
-9 853.90 USD (401 039 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (35.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
392.73 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
94.49%
Depósito máximo carregado:
194.25%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.04
Negociações longas:
1 138 (40.18%)
Negociações curtas:
1 694 (59.82%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
6.17 USD
Perda média:
-9.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-132.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-595.72 USD (5)
Crescimento mensal:
45.76%
Previsão anual:
555.26%
Algotrading:
56%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 258.68 USD (52.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.27% (1 147.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
83.21% (522.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1092
EURCAD 963
EURGBP 615
EURUSD 71
GBPUSD 50
USDCHF 19
NZDJPY 4
USDCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 1
EURCHF 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -1.5K
EURCAD 2.1K
EURGBP 745
EURUSD -58
GBPUSD 37
USDCHF -94
NZDJPY 0
USDCAD 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
EURCHF 1
EURNZD 0
AUDCHF 0
AUDCAD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -40K
EURCAD 63K
EURGBP 20K
EURUSD -4.2K
GBPUSD 5.2K
USDCHF -1.7K
NZDJPY 10
USDCAD 302
AUDUSD 230
NZDUSD 176
GBPJPY 285
EURAUD 301
AUDJPY 292
EURJPY 284
EURCHF 81
EURNZD 15
AUDCHF 21
AUDCAD 78
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +266.59 USD
Pior negociação: -420 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +35.65 USD
Máxima perda consecutiva: -132.77 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AUSCommercial-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Only trade EURGBP
2026.01.02 23:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 19:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 18:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 03:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 23:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 12:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 06:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 05:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 03:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
