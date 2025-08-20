КотировкиРазделы
Валюты / WPM
WPM: Wheaton Precious Metals Corp (Canada)

105.27 USD 2.45 (2.27%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WPM за сегодня изменился на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.48, а максимальная — 107.50.

Следите за динамикой Wheaton Precious Metals Corp (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
104.48 107.50
Годовой диапазон
55.47 108.62
Предыдущее закрытие
107.72
Open
107.33
Bid
105.27
Ask
105.57
Low
104.48
High
107.50
Объем
4.030 K
Дневное изменение
-2.27%
Месячное изменение
3.07%
6-месячное изменение
35.57%
Годовое изменение
70.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.