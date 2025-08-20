Валюты / WPM
WPM: Wheaton Precious Metals Corp (Canada)
105.27 USD 2.45 (2.27%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WPM за сегодня изменился на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.48, а максимальная — 107.50.
Следите за динамикой Wheaton Precious Metals Corp (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
104.48 107.50
Годовой диапазон
55.47 108.62
- Предыдущее закрытие
- 107.72
- Open
- 107.33
- Bid
- 105.27
- Ask
- 105.57
- Low
- 104.48
- High
- 107.50
- Объем
- 4.030 K
- Дневное изменение
- -2.27%
- Месячное изменение
- 3.07%
- 6-месячное изменение
- 35.57%
- Годовое изменение
- 70.53%
