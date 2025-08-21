CotationsSections
Devises / WPM
WPM: Wheaton Precious Metals Corp (Canada)

107.62 USD 2.85 (2.72%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WPM a changé de 2.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 105.38 et à un maximum de 108.44.

Suivez la dynamique Wheaton Precious Metals Corp (Canada). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
105.38 108.44
Range Annuel
55.47 108.62
Clôture Précédente
104.77
Ouverture
105.38
Bid
107.62
Ask
107.92
Plus Bas
105.38
Plus Haut
108.44
Volume
8.164 K
Changement quotidien
2.72%
Changement Mensuel
5.38%
Changement à 6 Mois
38.60%
Changement Annuel
74.34%
