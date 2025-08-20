Moedas / WPM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WPM: Wheaton Precious Metals Corp (Canada)
105.11 USD 0.16 (0.15%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WPM para hoje mudou para -0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 103.30 e o mais alto foi 106.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Wheaton Precious Metals Corp (Canada). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WPM Notícias
- Wheaton Precious Metals: Impressive Past Returns, Limited Future Upside (NYSE:WPM)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Get On the Gold Train With This Soaring ETF
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Preço-alvo das ações da Wheaton Precious Metals elevado para US$ 114 pela Jefferies
- Wheaton Precious Metals stock price target raised to $114 at Jefferies
- WPM Boosts Gold Reserves With Carcetti's Hemlo Mine Financing Package
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's How Much a $1000 Investment in Wheaton Precious Metals Corp. Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- Newmont Has Doubled YTD, But Further Rise Is In Store (NYSE:NEM)
- Wheaton Precious Metals stock hits all-time high at 104.39 USD
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- Time To Read Between The Lines For Nvidia, Broadcom And More
- GE Aerospace Leads Squadron Of 9 Top Performers Onto IBD Best Stock Lists: See Other New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- This Gold Stock Is A Billionaire Investor's Largest Holding And There's Still Room To Get In
- Why Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Gold, Cybersecurity Stocks Pop Amid Market Surge: Check Out Which Securities Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- Gold Miners Top List Of Best Growth Stocks To Buy And Watch: See New Stocks Just Added To IBD 50, Big Cap 20, More
- Kinross Gold Corp stock reaches 52-week high at 19.52 USD
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- BHP Group FY25 Earnings & Revenues Decline Y/Y on Lower Prices
Faixa diária
103.30 106.71
Faixa anual
55.47 108.62
- Fechamento anterior
- 105.27
- Open
- 103.85
- Bid
- 105.11
- Ask
- 105.41
- Low
- 103.30
- High
- 106.71
- Volume
- 4.359 K
- Mudança diária
- -0.15%
- Mudança mensal
- 2.92%
- Mudança de 6 meses
- 35.36%
- Mudança anual
- 70.27%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh