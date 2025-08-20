クォートセクション
WPM: Wheaton Precious Metals Corp (Canada)

104.77 USD 0.34 (0.32%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WPMの今日の為替レートは、-0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり102.80の安値と104.90の高値で取引されました。

Wheaton Precious Metals Corp (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
102.80 104.90
1年のレンジ
55.47 108.62
以前の終値
105.11
始値
104.19
買値
104.77
買値
105.07
安値
102.80
高値
104.90
出来高
3.839 K
1日の変化
-0.32%
1ヶ月の変化
2.58%
6ヶ月の変化
34.93%
1年の変化
69.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K