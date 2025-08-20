通貨 / WPM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WPM: Wheaton Precious Metals Corp (Canada)
104.77 USD 0.34 (0.32%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WPMの今日の為替レートは、-0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり102.80の安値と104.90の高値で取引されました。
Wheaton Precious Metals Corp (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WPM News
- Wheaton Precious Metals: Impressive Past Returns, Limited Future Upside (NYSE:WPM)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Get On the Gold Train With This Soaring ETF
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- ジェフリーズ、ウィートン・プレシャス・メタルズの目標株価を114ドルに引き上げ
- Wheaton Precious Metals stock price target raised to $114 at Jefferies
- WPM Boosts Gold Reserves With Carcetti's Hemlo Mine Financing Package
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's How Much a $1000 Investment in Wheaton Precious Metals Corp. Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- Newmont Has Doubled YTD, But Further Rise Is In Store (NYSE:NEM)
- Wheaton Precious Metals stock hits all-time high at 104.39 USD
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- Time To Read Between The Lines For Nvidia, Broadcom And More
- GE Aerospace Leads Squadron Of 9 Top Performers Onto IBD Best Stock Lists: See Other New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- This Gold Stock Is A Billionaire Investor's Largest Holding And There's Still Room To Get In
- Why Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Gold, Cybersecurity Stocks Pop Amid Market Surge: Check Out Which Securities Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- Gold Miners Top List Of Best Growth Stocks To Buy And Watch: See New Stocks Just Added To IBD 50, Big Cap 20, More
- Kinross Gold Corp stock reaches 52-week high at 19.52 USD
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- BHP Group FY25 Earnings & Revenues Decline Y/Y on Lower Prices
1日のレンジ
102.80 104.90
1年のレンジ
55.47 108.62
- 以前の終値
- 105.11
- 始値
- 104.19
- 買値
- 104.77
- 買値
- 105.07
- 安値
- 102.80
- 高値
- 104.90
- 出来高
- 3.839 K
- 1日の変化
- -0.32%
- 1ヶ月の変化
- 2.58%
- 6ヶ月の変化
- 34.93%
- 1年の変化
- 69.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K