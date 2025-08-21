Divisas / WPM
WPM: Wheaton Precious Metals Corp (Canada)
105.11 USD 0.16 (0.15%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WPM de hoy ha cambiado un -0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 103.30, mientras que el máximo ha alcanzado 106.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wheaton Precious Metals Corp (Canada). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WPM News
- Wheaton Precious Metals: Impressive Past Returns, Limited Future Upside (NYSE:WPM)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Get On the Gold Train With This Soaring ETF
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Jefferies eleva precio objetivo de Wheaton Precious Metals a $114
- Jefferies eleva el precio objetivo de las acciones de Wheaton Precious Metals a 114 dólares
- Wheaton Precious Metals stock price target raised to $114 at Jefferies
- WPM Boosts Gold Reserves With Carcetti's Hemlo Mine Financing Package
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's How Much a $1000 Investment in Wheaton Precious Metals Corp. Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Barrick venderá la mina de oro Hemlo a Carcetti Capital por hasta 1.090 millones de dólares
- Las acciones de AngloGold Ashanti alcanzan máximos históricos a 63,12 dólares
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- Newmont Has Doubled YTD, But Further Rise Is In Store (NYSE:NEM)
- Wheaton Precious Metals stock hits all-time high at 104.39 USD
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- Time To Read Between The Lines For Nvidia, Broadcom And More
- GE Aerospace Leads Squadron Of 9 Top Performers Onto IBD Best Stock Lists: See Other New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- This Gold Stock Is A Billionaire Investor's Largest Holding And There's Still Room To Get In
- Why Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Gold, Cybersecurity Stocks Pop Amid Market Surge: Check Out Which Securities Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- Gold Miners Top List Of Best Growth Stocks To Buy And Watch: See New Stocks Just Added To IBD 50, Big Cap 20, More
Rango diario
103.30 106.71
Rango anual
55.47 108.62
- Cierres anteriores
- 105.27
- Open
- 103.85
- Bid
- 105.11
- Ask
- 105.41
- Low
- 103.30
- High
- 106.71
- Volumen
- 4.359 K
- Cambio diario
- -0.15%
- Cambio mensual
- 2.92%
- Cambio a 6 meses
- 35.36%
- Cambio anual
- 70.27%
