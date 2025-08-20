KurseKategorien
WPM: Wheaton Precious Metals Corp (Canada)

104.77 USD 0.34 (0.32%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WPM hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.80 bis zu einem Hoch von 104.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wheaton Precious Metals Corp (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

WPM News

Tagesspanne
102.80 104.90
Jahresspanne
55.47 108.62
Vorheriger Schlusskurs
105.11
Eröffnung
104.19
Bid
104.77
Ask
105.07
Tief
102.80
Hoch
104.90
Volumen
3.839 K
Tagesänderung
-0.32%
Monatsänderung
2.58%
6-Monatsänderung
34.93%
Jahresänderung
69.72%
