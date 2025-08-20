Währungen / WPM
WPM: Wheaton Precious Metals Corp (Canada)
104.77 USD 0.34 (0.32%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WPM hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.80 bis zu einem Hoch von 104.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wheaton Precious Metals Corp (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WPM News
Tagesspanne
102.80 104.90
Jahresspanne
55.47 108.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 105.11
- Eröffnung
- 104.19
- Bid
- 104.77
- Ask
- 105.07
- Tief
- 102.80
- Hoch
- 104.90
- Volumen
- 3.839 K
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- 2.58%
- 6-Monatsänderung
- 34.93%
- Jahresänderung
- 69.72%
