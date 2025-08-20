货币 / WPM
WPM: Wheaton Precious Metals Corp (Canada)
105.27 USD 2.45 (2.27%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WPM汇率已更改-2.27%。当日，交易品种以低点104.48和高点107.50进行交易。
关注Wheaton Precious Metals Corp (Canada)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
104.48 107.50
年范围
55.47 108.62
- 前一天收盘价
- 107.72
- 开盘价
- 107.33
- 卖价
- 105.27
- 买价
- 105.57
- 最低价
- 104.48
- 最高价
- 107.50
- 交易量
- 4.030 K
- 日变化
- -2.27%
- 月变化
- 3.07%
- 6个月变化
- 35.57%
- 年变化
- 70.53%
