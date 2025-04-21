Валюты / VMD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VMD: Viemed Healthcare Inc
6.69 USD 0.07 (1.04%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VMD за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.62, а максимальная — 6.76.
Следите за динамикой Viemed Healthcare Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VMD
- Earnings call transcript: Viemed Healthcare Q2 2025 sees stock surge despite EPS miss
- Viemed Healthcare launches new share repurchase program
- viemed healthcare shareholders approve key amendments and director elections
- Viemed Healthcare to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East Coast Ideas Investor Conference on June 11th in New York
- Viemed Healthcare (VMD): Remaining Bullish Due To Strong Forward-Looking EPS Revisions
Дневной диапазон
6.62 6.76
Годовой диапазон
5.93 9.81
- Предыдущее закрытие
- 6.76
- Open
- 6.73
- Bid
- 6.69
- Ask
- 6.99
- Low
- 6.62
- High
- 6.76
- Объем
- 250
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- -8.73%
- 6-месячное изменение
- -8.23%
- Годовое изменение
- -8.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.