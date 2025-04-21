通貨 / VMD
VMD: Viemed Healthcare Inc
6.79 USD 0.27 (4.14%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VMDの今日の為替レートは、4.14%変化しました。日中、通貨は1あたり6.51の安値と6.81の高値で取引されました。
Viemed Healthcare Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VMD News
- Earnings call transcript: Viemed Healthcare Q2 2025 sees stock surge despite EPS miss
- Viemed Healthcare launches new share repurchase program
- viemed healthcare shareholders approve key amendments and director elections
- Viemed Healthcare to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East Coast Ideas Investor Conference on June 11th in New York
- Viemed Healthcare (VMD): Remaining Bullish Due To Strong Forward-Looking EPS Revisions
1日のレンジ
6.51 6.81
1年のレンジ
5.93 9.81
- 以前の終値
- 6.52
- 始値
- 6.53
- 買値
- 6.79
- 買値
- 7.09
- 安値
- 6.51
- 高値
- 6.81
- 出来高
- 507
- 1日の変化
- 4.14%
- 1ヶ月の変化
- -7.37%
- 6ヶ月の変化
- -6.86%
- 1年の変化
- -6.73%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K