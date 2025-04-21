货币 / VMD
VMD: Viemed Healthcare Inc
6.52 USD 0.17 (2.54%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VMD汇率已更改-2.54%。当日，交易品种以低点6.51和高点6.76进行交易。
关注Viemed Healthcare Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VMD新闻
- Earnings call transcript: Viemed Healthcare Q2 2025 sees stock surge despite EPS miss
- Viemed Healthcare launches new share repurchase program
- viemed healthcare shareholders approve key amendments and director elections
- Viemed Healthcare to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East Coast Ideas Investor Conference on June 11th in New York
- Viemed Healthcare (VMD): Remaining Bullish Due To Strong Forward-Looking EPS Revisions
日范围
6.51 6.76
年范围
5.93 9.81
- 前一天收盘价
- 6.69
- 开盘价
- 6.69
- 卖价
- 6.52
- 买价
- 6.82
- 最低价
- 6.51
- 最高价
- 6.76
- 交易量
- 328
- 日变化
- -2.54%
- 月变化
- -11.05%
- 6个月变化
- -10.56%
- 年变化
- -10.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值