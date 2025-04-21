QuotazioniSezioni
Valute / VMD
VMD: Viemed Healthcare Inc

6.73 USD 0.06 (0.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VMD ha avuto una variazione del -0.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.69 e ad un massimo di 6.81.

Segui le dinamiche di Viemed Healthcare Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.69 6.81
Intervallo Annuale
5.93 9.81
Chiusura Precedente
6.79
Apertura
6.79
Bid
6.73
Ask
7.03
Minimo
6.69
Massimo
6.81
Volume
421
Variazione giornaliera
-0.88%
Variazione Mensile
-8.19%
Variazione Semestrale
-7.68%
Variazione Annuale
-7.55%
