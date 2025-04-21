Valute / VMD
VMD: Viemed Healthcare Inc
6.73 USD 0.06 (0.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VMD ha avuto una variazione del -0.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.69 e ad un massimo di 6.81.
Segui le dinamiche di Viemed Healthcare Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VMD News
Intervallo Giornaliero
6.69 6.81
Intervallo Annuale
5.93 9.81
- Chiusura Precedente
- 6.79
- Apertura
- 6.79
- Bid
- 6.73
- Ask
- 7.03
- Minimo
- 6.69
- Massimo
- 6.81
- Volume
- 421
- Variazione giornaliera
- -0.88%
- Variazione Mensile
- -8.19%
- Variazione Semestrale
- -7.68%
- Variazione Annuale
- -7.55%
21 settembre, domenica