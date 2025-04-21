Währungen / VMD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VMD: Viemed Healthcare Inc
6.76 USD 0.03 (0.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VMD hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.71 bis zu einem Hoch von 6.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Viemed Healthcare Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VMD News
- Earnings call transcript: Viemed Healthcare Q2 2025 sees stock surge despite EPS miss
- Viemed Healthcare launches new share repurchase program
- viemed healthcare shareholders approve key amendments and director elections
- Viemed Healthcare to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East Coast Ideas Investor Conference on June 11th in New York
- Viemed Healthcare (VMD): Remaining Bullish Due To Strong Forward-Looking EPS Revisions
Tagesspanne
6.71 6.79
Jahresspanne
5.93 9.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.79
- Eröffnung
- 6.79
- Bid
- 6.76
- Ask
- 7.06
- Tief
- 6.71
- Hoch
- 6.79
- Volumen
- 124
- Tagesänderung
- -0.44%
- Monatsänderung
- -7.78%
- 6-Monatsänderung
- -7.27%
- Jahresänderung
- -7.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K