통화 / VMD
VMD: Viemed Healthcare Inc
6.73 USD 0.06 (0.88%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VMD 환율이 오늘 -0.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.69이고 고가는 6.81이었습니다.
Viemed Healthcare Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VMD News
일일 변동 비율
6.69 6.81
년간 변동
5.93 9.81
- 이전 종가
- 6.79
- 시가
- 6.79
- Bid
- 6.73
- Ask
- 7.03
- 저가
- 6.69
- 고가
- 6.81
- 볼륨
- 421
- 일일 변동
- -0.88%
- 월 변동
- -8.19%
- 6개월 변동
- -7.68%
- 년간 변동율
- -7.55%
20 9월, 토요일