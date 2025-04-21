Divisas / VMD
VMD: Viemed Healthcare Inc
6.52 USD 0.17 (2.54%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VMD de hoy ha cambiado un -2.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.51, mientras que el máximo ha alcanzado 6.76.
Rango diario
6.51 6.76
Rango anual
5.93 9.81
- Cierres anteriores
- 6.69
- Open
- 6.69
- Bid
- 6.52
- Ask
- 6.82
- Low
- 6.51
- High
- 6.76
- Volumen
- 329
- Cambio diario
- -2.54%
- Cambio mensual
- -11.05%
- Cambio a 6 meses
- -10.56%
- Cambio anual
- -10.44%
