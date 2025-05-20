Валюты / VIR
VIR: Vir Biotechnology Inc
4.86 USD 0.07 (1.46%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIR за сегодня изменился на 1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.75, а максимальная — 4.92.
Следите за динамикой Vir Biotechnology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VIR
- Vir Biotechnology, Inc. (VIR) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- H.C. Wainwright подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Vir Biotechnology
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Vir Biotechnology stock
- Evercore ISI initiates Vir Biotechnology stock with Outperform rating
- Vir Stock Soars After BofA Boosts Rating on Liver Therapy
- Salesforce, Palantir lead market cap stock movers this Wednesday
- This Eli Lilly Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday - Amer Sports (NYSE:AS), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Vir Biotechnology stock soars after BofA upgrade, $14 target
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- BofA Securities upgrades Vir Biotechnology stock to Buy on HDV treatment potential
- Vir Biotechnology, Inc. (VIR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Vir Biotech August 2025 presentation: pipeline advances despite financial headwinds
- Vir Biotech earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Vir Biotechnology completes initiation of hepatitis delta program
- Vir Biotech enrolls first patient in hepatitis delta virus trial
- GSK Beats on Q2 Earnings & Sales, Stock Gains on '25 Outlook Raise
- Vir Biotechnology, Inc. (VIR) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- Vir Biotechnology doses first patient in EGFR-targeted cancer trial
- Vir Biotechnology EVP Eisner sells $57k in stock
- Vir Biotechnology director Janet Napolitano sells $16,148 in stock
- Vir Biotechnology to Participate in the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference 2025
- Vir Biotech at TD Cowen’s Summit: Strategic Focus on HDV and Oncology
- Vir Biotechnology to Participate in TD Cowen 6th Annual Oncology Innovation Summit
- Vir Biotechnology stock target cut to $15 by H.C. Wainwright
Дневной диапазон
4.75 4.92
Годовой диапазон
4.25 14.45
- Предыдущее закрытие
- 4.79
- Open
- 4.75
- Bid
- 4.86
- Ask
- 5.16
- Low
- 4.75
- High
- 4.92
- Объем
- 1.150 K
- Дневное изменение
- 1.46%
- Месячное изменение
- -0.61%
- 6-месячное изменение
- -24.30%
- Годовое изменение
- -34.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.