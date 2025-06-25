КотировкиРазделы
VAL: Valaris Limited

52.97 USD 1.21 (2.34%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VAL за сегодня изменился на 2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.00, а максимальная — 53.39.

Следите за динамикой Valaris Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
52.00 53.39
Годовой диапазон
27.15 57.45
Предыдущее закрытие
51.76
Open
52.22
Bid
52.97
Ask
53.27
Low
52.00
High
53.39
Объем
1.518 K
Дневное изменение
2.34%
Месячное изменение
9.17%
6-месячное изменение
33.29%
Годовое изменение
-3.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.