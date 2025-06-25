Валюты / VAL
VAL: Valaris Limited
52.97 USD 1.21 (2.34%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VAL за сегодня изменился на 2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.00, а максимальная — 53.39.
Следите за динамикой Valaris Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
52.00 53.39
Годовой диапазон
27.15 57.45
- Предыдущее закрытие
- 51.76
- Open
- 52.22
- Bid
- 52.97
- Ask
- 53.27
- Low
- 52.00
- High
- 53.39
- Объем
- 1.518 K
- Дневное изменение
- 2.34%
- Месячное изменение
- 9.17%
- 6-месячное изменение
- 33.29%
- Годовое изменение
- -3.67%
