VAL: Valaris Limited
52.76 USD 0.32 (0.61%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VALの今日の為替レートは、0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり51.99の安値と53.19の高値で取引されました。
Valaris Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
51.99 53.19
1年のレンジ
27.15 57.45
- 以前の終値
- 52.44
- 始値
- 52.56
- 買値
- 52.76
- 買値
- 53.06
- 安値
- 51.99
- 高値
- 53.19
- 出来高
- 982
- 1日の変化
- 0.61%
- 1ヶ月の変化
- 8.74%
- 6ヶ月の変化
- 32.76%
- 1年の変化
- -4.06%
