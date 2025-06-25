クォートセクション
通貨 / VAL
VAL: Valaris Limited

52.76 USD 0.32 (0.61%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VALの今日の為替レートは、0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり51.99の安値と53.19の高値で取引されました。

Valaris Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

VAL News

1日のレンジ
51.99 53.19
1年のレンジ
27.15 57.45
以前の終値
52.44
始値
52.56
買値
52.76
買値
53.06
安値
51.99
高値
53.19
出来高
982
1日の変化
0.61%
1ヶ月の変化
8.74%
6ヶ月の変化
32.76%
1年の変化
-4.06%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K