CotationsSections
Devises / VAL
Retour à Actions

VAL: Valaris Limited

50.33 USD 2.43 (4.61%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VAL a changé de -4.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.02 et à un maximum de 52.73.

Suivez la dynamique Valaris Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VAL Nouvelles

Range quotidien
50.02 52.73
Range Annuel
27.15 57.45
Clôture Précédente
52.76
Ouverture
52.60
Bid
50.33
Ask
50.63
Plus Bas
50.02
Plus Haut
52.73
Volume
2.070 K
Changement quotidien
-4.61%
Changement Mensuel
3.73%
Changement à 6 Mois
26.65%
Changement Annuel
-8.47%
20 septembre, samedi