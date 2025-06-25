QuotazioniSezioni
VAL: Valaris Limited

50.33 USD 2.43 (4.61%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VAL ha avuto una variazione del -4.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.02 e ad un massimo di 52.73.

Segui le dinamiche di Valaris Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
50.02 52.73
Intervallo Annuale
27.15 57.45
Chiusura Precedente
52.76
Apertura
52.60
Bid
50.33
Ask
50.63
Minimo
50.02
Massimo
52.73
Volume
2.070 K
Variazione giornaliera
-4.61%
Variazione Mensile
3.73%
Variazione Semestrale
26.65%
Variazione Annuale
-8.47%
20 settembre, sabato