Valute / VAL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VAL: Valaris Limited
50.33 USD 2.43 (4.61%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VAL ha avuto una variazione del -4.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.02 e ad un massimo di 52.73.
Segui le dinamiche di Valaris Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VAL News
- Nvidia Goes AWOL As Funds Feast On Broadcom, Google, Palantir — And Much More
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Valaris Limited (VAL) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NYSE:VAL)
- Valaris Limited (VAL) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025
- Valaris at Barclays Conference: Offshore Drilling’s Bright Future
- Valaris: A Present That Mutates Into A Great Future (NYSE:VAL)
- Valaris Limited (VAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Valaris Q2 2025 presentation: Largest offshore driller sees day rates climbing
- Earnings call transcript: Valaris Q2 2025 sees strong revenue growth and strategic advancements
- Valaris Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VAL)
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Valaris earnings beat by $0.35, revenue topped estimates
- Valaris Limited (VAL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Precision Drilling (PDS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Noble Corporation PLC (NE) Q2 Earnings Expected to Decline
- Valaris files fleet status report with SEC, no additional disclosures made
- Valaris Limited (VAL) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Nabors Industries Q2 Earnings on Deck: Here's How It Will Fare
- Valaris shares hit Fair Value target, delivering 68% return in 3 months
- Noble: Growth Opportunities Supported By Financial And Market Positioning (NYSE:NE)
- Transocean (RIG) Stock: An Underappreciated Offshore Leader
- Valaris secures $760 million in offshore drilling contracts
- These Fossil Fuels Stocks Rallied As Senate Passed Trump's Tax, Spending Plan
- Valaris: Capitalizing On The Multi-Year Offshore Cycle (NYSE:VAL)
Intervallo Giornaliero
50.02 52.73
Intervallo Annuale
27.15 57.45
- Chiusura Precedente
- 52.76
- Apertura
- 52.60
- Bid
- 50.33
- Ask
- 50.63
- Minimo
- 50.02
- Massimo
- 52.73
- Volume
- 2.070 K
- Variazione giornaliera
- -4.61%
- Variazione Mensile
- 3.73%
- Variazione Semestrale
- 26.65%
- Variazione Annuale
- -8.47%
20 settembre, sabato