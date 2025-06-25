FiyatlarBölümler
Dövizler / VAL
Geri dön - Hisse senetleri

VAL: Valaris Limited

50.33 USD 2.43 (4.61%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VAL fiyatı bugün -4.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.02 ve Yüksek fiyatı olarak 52.73 aralığında işlem gördü.

Valaris Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VAL haberleri

Günlük aralık
50.02 52.73
Yıllık aralık
27.15 57.45
Önceki kapanış
52.76
Açılış
52.60
Satış
50.33
Alış
50.63
Düşük
50.02
Yüksek
52.73
Hacim
2.070 K
Günlük değişim
-4.61%
Aylık değişim
3.73%
6 aylık değişim
26.65%
Yıllık değişim
-8.47%
21 Eylül, Pazar