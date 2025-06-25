KurseKategorien
VAL: Valaris Limited

52.76 USD 0.32 (0.61%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VAL hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.99 bis zu einem Hoch von 53.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Valaris Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
51.99 53.19
Jahresspanne
27.15 57.45
Vorheriger Schlusskurs
52.44
Eröffnung
52.56
Bid
52.76
Ask
53.06
Tief
51.99
Hoch
53.19
Volumen
982
Tagesänderung
0.61%
Monatsänderung
8.74%
6-Monatsänderung
32.76%
Jahresänderung
-4.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K