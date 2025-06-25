Währungen / VAL
VAL: Valaris Limited
52.76 USD 0.32 (0.61%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VAL hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.99 bis zu einem Hoch von 53.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Valaris Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VAL News
Tagesspanne
51.99 53.19
Jahresspanne
27.15 57.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.44
- Eröffnung
- 52.56
- Bid
- 52.76
- Ask
- 53.06
- Tief
- 51.99
- Hoch
- 53.19
- Volumen
- 982
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- 8.74%
- 6-Monatsänderung
- 32.76%
- Jahresänderung
- -4.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K