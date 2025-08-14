Валюты / TRFK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TRFK: Pacer Funds Pacer Data and Digital Revolution ETF
66.22 USD 0.21 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRFK за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.92, а максимальная — 66.78.
Следите за динамикой Pacer Funds Pacer Data and Digital Revolution ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
65.92 66.78
Годовой диапазон
37.64 71.99
- Предыдущее закрытие
- 66.43
- Open
- 66.75
- Bid
- 66.22
- Ask
- 66.52
- Low
- 65.92
- High
- 66.78
- Объем
- 304
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 10.57%
- 6-месячное изменение
- 50.16%
- Годовое изменение
- 42.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.