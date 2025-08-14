クォートセクション
TRFK: Pacer Funds Pacer Data and Digital Revolution ETF

66.99 USD 1.31 (1.99%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TRFKの今日の為替レートは、1.99%変化しました。日中、通貨は1あたり66.22の安値と67.27の高値で取引されました。

Pacer Funds Pacer Data and Digital Revolution ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
66.22 67.27
1年のレンジ
37.64 71.99
以前の終値
65.68
始値
66.65
買値
66.99
買値
67.29
安値
66.22
高値
67.27
出来高
529
1日の変化
1.99%
1ヶ月の変化
11.86%
6ヶ月の変化
51.90%
1年の変化
44.50%
