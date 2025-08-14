通貨 / TRFK
TRFK: Pacer Funds Pacer Data and Digital Revolution ETF
66.99 USD 1.31 (1.99%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TRFKの今日の為替レートは、1.99%変化しました。日中、通貨は1あたり66.22の安値と67.27の高値で取引されました。
Pacer Funds Pacer Data and Digital Revolution ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
66.22 67.27
1年のレンジ
37.64 71.99
- 以前の終値
- 65.68
- 始値
- 66.65
- 買値
- 66.99
- 買値
- 67.29
- 安値
- 66.22
- 高値
- 67.27
- 出来高
- 529
- 1日の変化
- 1.99%
- 1ヶ月の変化
- 11.86%
- 6ヶ月の変化
- 51.90%
- 1年の変化
- 44.50%
